Szczepienia w pracy rozpoczną się najdalej 10 maja. Można zaszczepić też rodzinę

W maju rusza wielka akcja szczepień w zakładach pracy

Przeprowadziłem konsultacje z czołowymi organizacjami biznesowymi w Polsce. Razem z przedsiębiorcami zamierzamy zorganizować wielką akcję szczepień w zakładach pracy

– powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Szczepienia w miejscach pracy rozpoczną się najdalej 10 maja.

Na początku przyszłego tygodnia zostaną przedstawione opinii publicznej zasady szczepień w miejscach pracy.

- Niemal wszystkie postulaty, podnoszone przez środowisko biznesowe zostały przez nas zaakceptowane. Nie będzie można tylko wybierać szczepionki – powiedział wicepremier podsumowując konsultacje z Radą Przedsiębiorczości. Podkreślił, że szczepienia będą odbywać się bez ograniczeń wiekowych ani narodowościowych.

- Szczepimy na masową skalę, również dorosłych członków rodzin pracowników – mówił wicepremier. I zaznaczył, że masowe szczepienia to wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne.

Honorowy Prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Jacek Levernes zadeklarował gotowość do rozpoczęcia szczepień w miejscach pracy.

- Jako przedstawiciele pracodawców, deklarujemy gotowość do współpracy z rządem w zakresie szczepień w zakładach pracy. Jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej, jak największa liczba osób została zaszczepiona – powiedział prezes. Jak zaznaczył: To zdecydowany krok w kierunku budowania odporności gospodarki i powrotu do normalności, poprawy zdrowia i jakości życia.

Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski podkreślił, że włączenie się biznesu w system szczepień to sposób na ich przyśpieszenie.

Jeden dzień pracy w kontekście ryzyka zachorowania pracownika jest kosztem, który może zostać przez firmy poniesiony - ocenił w środę wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak. Zastrzegł, że zapisu o dniu wolnym na szczepienie nie ma w przepisach. "Natomiast mamy świadomość tego, że po stronie pracodawcy wynika również obowiązek, żeby swoich pracowników zwyczajnie zachęcić do wzięcia udziału w programie szczepień w ramach swoich firm" - stwierdził Rafał Baniak, wiceprezydent Pracodawców RP.

Przypomnijmy, że już w marcu sieci handlowe zadeklarowały, że są gotowe na akcję szczepień pracowników. - Jesteśmy gotowi zorganizować mobilne punkty szczepień dla naszych pracowników - ogłosiły m.in. takie sieci jak Biedronka, Lidl Polska, Auchan, Żabka i Castorama.

Branża handlowa pochwaliła wtedy pomysł tworzenia mobilnych punktów szczepień przy zakładach pracy.

- Jest to dobry pomysł. Przyspieszy akcję szczepienia społeczeństwa. Sieci handlowe zrzeszone w POHiD chętnie przyłączą się do programu szczepień - oceniła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.