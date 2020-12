Szef Lidla chce zwołać szczyt ws. rolnictwa

fot. shutterstock

Centrala Lidla apeluje o zwołanie nadzwyczajnego szczytu w celu podjęcia konkretnych działań wspierających niemieckie rolnictwo.

Szef Grupy Schwarz, Klaus Gehrig, w liście do przedstawicieli przemysłu, stowarzyszeń handlu i rolnictwa, a także do minister rolnictwa Julii Klöckner, sugeruje dążenie do pragmatycznych i niebiurokratycznych rozwiązań w celu poprawy sytuacji rolników. Gehrig wyjaśnia, że ​​tylko wspólne działanie w zakresie produkcji, przetwarzania, handlu i polityki może prowadzić do sukcesu.

Podczas gdy sytuacja związana z wirusem na światowych rynkach prowadzi do wstrząsów w krajowym rolnictwie, Gehrig wyjaśnia, że jego firma wspiera podstawowe inicjatywy legislacyjne przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym: „Większość tego, co ma być regulowane prawnie, jest już dla nas codzienną praktyką. Postrzegamy siebie jako partnera lokalnego rolnictwa. Prawie 100 procent naszego świeżego mleka i mięsa jest produkowane i przetwarzane w Niemczech. Ponadto otwieramy rynki zagraniczne dla niemieckich rolników. Jest to możliwe tylko na uczciwych warunkach".

Gehrig okazuje zrozumienie dla protestów rolników.

Przypomnijmy, że rolnicy w kilku miejscowościach Dolnej Saksonii kontynuują protest przed centralnymi magazynami Lidla. Domagają się rozmowy z szefem firmy. Przez całą noc z poniedziałku na wtorek blokowali wejścia do magazynów dużymi ciągnikami.

Według policji około 100 traktorów stało we wtorek rano przed głównym magazynem w Cloppenburgu. W sąsiednim Emstku w blokadzie u dostawcy wzięło udział 20 ciągników. Kolejna akcja z udziałem około 100 rolników miała miejsce przed głównym magazynem w Rade.