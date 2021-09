Szef Solidarności z kolejnym apelem ws. nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele

We wtorek odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w 41. rocznice podpisania Porozumień Sierpniowych.

Piotr Duda skrytykował próby obchodzenia ograniczenia handlu w niedziele przez wiele korporacji. – Na zakończenie postulat, który wydawał się być zrealizowany – dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę. Niestety korporacje z kapitałem zagranicznym, które w swoim kraju w niedzielę mają sklepy zamknięte, w naszej ojczyźnie omijają to prawo, udając, że są placówkami pocztowymi – powiedział szef „S”.

– To jest skandaliczna sytuacja. Nasz projekt „Solidarności” był projektem dobrym, ale posłowie mają prawo do zmian w tym projekcie i stało się to, co się stało. Dlatego z tego miejsca apeluję o jak najszybszą nowelizację i uszczelnienie tej ustawy, a do władz korporacji omijających prawo zadaję pytanie: Gdzie wasza społeczna odpowiedzialność biznesu? Gdzie wasza podmiotowość pracownika? To tylko udawanie na pokaz – ocenił.

Przewodniczący „Solidarności” zaapelował także do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg, aby „nie współpracować przy Karcie Dużej Rodziny z korporacjami, które za nic mają prawo polskie i robią wszystko, aby je omijać”.