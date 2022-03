Szef Unilevera potępia rosyjską inwazję, ale nie mówi nic o wycofaniu kapitału

"Jesteśmy głęboko wstrząśnięci bezsensownym atakiem przemocy wobec niewinnego narodu Ukrainy. Potępiamy inwazję państwa rosyjskiego za to, czym jest czyli brutalnym aktem przeciwko sąsiedniemu suwerennemu krajowi.

Przyłączamy się do wielu głosów wzywających do zakończenia inwazji i mamy nadzieję, że pokój, prawa człowieka i międzynarodowe rządy prawa zwyciężą.

Myślimy o narodzie ukraińskim i skupiamy się na robieniu wszystkiego, co w naszej mocy, aby chronić bezpieczeństwo naszych 146 pracowników i ich rodzin w tym kraju.

Aby wesprzeć globalną pomoc humanitarną współpracujemy na miejscu z organizacjami pozarządowymi, aby przekazać osobom dotkniętym wojną żywność, środki higieny osobistej i produkty higieniczne o wartości 5 milionów euro. Uruchomiliśmy również globalny program pomocowy dla pracowników - napisał Alan Jope, dyrektor generalny Unilever.

Unilevera jest obecny w Rosji od 1992 roku i posiada w tym kraju cztery zakłady produkcyjne: w Petersburgu, Tule, Omsku i Jekaterynburgu zatrudniając łącznie 5 tys. osób. Łączna wartość inwestycji Unilevera w Rosji to ponad 183 miliardy rubli.