Szwajcarski brand SPAR wchodzi na polskie półki

Fresh to go at SPAR to dania i napoje opracowane w odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów, którzy chcą dobrze się odżywiać, ale nie zawsze mają czas na przygotowanie wartościowych posiłków.

- Nasza nowa marka własna produktów gotowych Fresh to go to doskonałe wyroby, których walory wynikają ze starannie dopracowanych receptur i postawienia na jakość. W ofercie znajdują się pożywne dania z dobrym składem oraz orzeźwiające soki. Nasze propozycje nawiązują smakiem do różnych zakątków świata, jak i tradycyjnej kuchni polskiej. Zastosowanie innowacyjnej technologii utrwalenia w przypadku soków, to gwarancja zachowania najwyższych wartości odżywczych oraz smaku – czyli tego, na czym zależy współczesnemu konsumentowi. Jesteśmy przekonani, że wyroby te zdobędą uznanie klientów sieci SPAR i już wkrótce staną się ich ulubionymi – mówi Agnieszka Nabiałek, kierownik ds. rozwoju nowych produktów kategorii świeże.

Fresh to go to szwajcarski brand SPAR

„Marka Fresh to go to szwajcarski brand SPAR, jednak wszystkie dania oraz soki są produkowane w Polsce, przez polskie przedsiębiorstwa. Receptury zostały opracowane i dostosowane do gustów Polaków przez nasz polski zespół we współpracy z producentami. Jesteśmy pewni, że jakość produktów Fresh to go, konkurencyjna cena i elegancka czarna etykieta szybko przypadną do gustu naszym klientom. Obecna oferta to dopiero początek – już planujemy kolejne produkty tej marki” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.