Szwajcarski SPAR z programem lojalnościowym od SAP

SPAR zdobył w ciągu tygodnia 20 000 lojalnych klientów, wykorzystując dane, które zbiera o konsumentach. Firma wdrożyła program lojalnościowy oparty o SAP Marketing Cloud.

Według badania przeprowadzonego przez Qualtrics 57 procent konsumentów oczekuje zaoferowania im uczestnictwa w programach lojalnościowych.

– Wiele firm ciągle przegapia właściwe momenty do zbudowania relacji, co przyczynia się do pogłębiania różnicy pomiędzy oczekiwaniami i doświadczeniami konsumentów, nazywane często terminem „experience gap” – zauważa Joanna Kosiorek, SAP Customer Experience Marketing Manager, CEE MU.

Całkowite wydatki na zakupy w gospodarstwach domowych spadły w zeszłym roku o 9%, ale wydatki na zakupy spożywcze dokonywane online wzrosły o 78%.

Szwajcarski oddział marki SPAR zatrudnia ponad 2 000 osób i generuje rocznie ok. 1 mld euro przychodów ze sprzedaży detalicznej. Firma wdrożyła program SPAR Friends ze zindywidualizowanymi, cotygodniowymi ofertami przygotowanymi dla uczestników programu lojalnościowego oraz cyklicznymi bonusami w postaci darmowych zakupów. Co tysięczny produkt kupiony przez uczestnika programu SPAR Friends jest darmowy. W pierwszym tygodniu od uruchomienia programu, do SPAR Friends przystąpiło 20 000 klientów.

Ponieważ SPAR wykorzystuje SAP Marketing Cloud, w przyszłości planuje rozbudowanie funkcjonalności wykorzystywanego rozwiązania o integrację z Facebook Ads, aby tworzyć grupy podobnych odbiorców oraz segmenty custom audience. Wiedza zebrana dzięki wprowadzeniu SPAR Friends pozwoli zbudować silnik rekomendacji konsumenckich oparty na uczeniu maszynowym.