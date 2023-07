Szybkie ładowarki do elektryków pod sklepami Biedronka. Będzie ich tysiące

Dzięki wejściu Biedronki w świat elektromobilności polscy użytkownicy zyskają dostęp do szybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Do końca przyszłego roku pojawią się one w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci Biedronka zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach, a każde urządzenie jednocześnie będzie mogło ładować do trzech aut. Biedronka zapowiada dla użytkowników stacji ładowania dodatkowe bonusy w ramach akcji lojalizacyjnych.