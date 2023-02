Ta sieć wyszła z tarapatów. Zamknęła 9 nierentownych sklepów i ma zysk

- IV kwartał 2022 zakończył się dla naszej spółki sprzedażą 15,5 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 12% r/r, na bazie LfL. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 28 mln, co oznacza wzrost o ok. 4%. W całym roku 2022 spółka wypracowała blisko 54 mln zł sprzedaży co oznacza wzrost o 7,5% na bazie LfL (spółka zamknęła 9 trwale nierentownych sklepów). Spółka dystrybucyjna Eko-Wital zakończyła 2022 rok sprzedażą 66,1 mln zł co oznacza wzrost o 4%, a cała Grupa odnotowała 103 mln zł sprzedaży co oznacza wzrost o 2,5% r/r, a na bazie LfL wzrost o ok. 5% r/r. - piszą w liście do akcjonariuszy Sławomir Chłoń i Przemysław Tomaszewski, prezes i wiceprezes zarządu.

Organic Farma Zdrowia: Jest zysk



- W IV kwartale 2022 roku, zarówno spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 937 tys. zł i zysk EBITDA w kwocie 565 tys. zł, jak i Grupa osiągnęła odpowiednio 730 tys. zł zysku netto i 458 tys. zł zysku EBITDA, co w porównaniu do milionowych strat rok wcześniej jest ogromnym osiągnięciem i dowodem, że realizowany z pełną determinacją szeroko zakrojony plan restrukturyzacyjny, był dobrze zaplanowany, miał sens i przynosi spodziewane efekty - podkreśla sieć.



- W świetle kontynuacji niespotykanie dużej ilości negatywnych czynników

zewnętrznych z jakimi mieliśmy do czynienia w IV kwartale br. (ogromny wzrost kosztów energii, paliw, transportu, usług obcych, surowców, produktów i opakowań; kłopoty z dostawami surowców i produktów w związku z przerwanymi światowymi łańcuchami dostaw; inflacji sięgającej 18%; dalszego osłabienia złotówki i wreszcie kontynuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej), zarząd uznaje osiągniętą sprzedaż i wyniki za satysfakcjonujące.

Oczekiwany, dalszy i dynamiczny wzrost sprzedaży w połączeniu z efektami

restrukturyzacji, pozwoli wypracować dalszą poprawę rentowności w kolejnych okresach - podaje firma.

Organic Market to największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Sprzedaż jest realizowana poprzez sieć delikatesów stacjonarnych pod markami Organic Market i poprzez sklepy internetowe.

Jedna spółka opuszcza Grupę Organic Farma Zdrowia

Pod koniec 2021 roku Grupę formalnie opuściła spółka Bio Planet S.A. – spółka ta, poprzez IPO przeszła na główny Parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. w

porozumieniu ze strategicznym inwestorem, włoską spółką EcorNaturaSi, sprzedał część posiadanego pakietu akcji w tej spółce, pozostając nadal znaczącym akcjonariuszem i pozostając z nią dalej w dobrych relacjach biznesowych – Bio Planet S.A. pozostaje znaczącym dostawcą do sieci delikatesów Organic Farma Zdrowia, a Prezes Zarządu Sławomir Chłoń jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.. Zarządy obu spółek współpracują również między innymi, w ramach władz PIŻE (Polskiej Izby Żywności Ekologicznej).

Od 6 lipca 2016 r. większościowym udziałowcem Organic Farma Zdrowia S.A. jest spółka EcorNaturaSi S.p.a. z siedzibą w San Vandemiano (Włochy), która posiada 75,74% akcji spółki.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce

Rynek żywności ekologicznej jest od kilkunastu lat jedną z najszybciej - i mimo kryzysów - trwale rosnącą branżą. W 2019 roku rynek globalny osiągnął już wielkość ponad 106 mld EUR. W 2020 roku, europejski rynek żywności ekologicznej odnotował wzrost o 15,5% dochodząc do 52 mld EUR. W tym czasie rynek w Stanach Zjednoczonych szacowany jest na 44 mld. EUR. Obecnie żywność ekologiczna jest droższa średnio o 30%, ze względu na dużo wyższe koszty jej produkcji, niższe zbiory oraz nadal stosunkowo niską podaż.

W 2020 roku 3,4 mln producentów rolnych na świecie posiadało certyfikat ekologiczny i uprawiało rolnictwo ekologiczne na 74,9 mln ha (wzrost liczby producentów o blisko 4% w porównaniu do 2019r.).

W 2020 roku polski rynek handlu detalicznego produktami rolnictwa ekologicznego szacowany był na około 314,12 mln EUR (1,3 mld PLN), tj. ok. 0,5% całego polskiego handlu detalicznego produktami spożywczymi, podobnie jak w 2019 roku.

Polski rynek rolnictwa ekologicznego jest bardzo rozdrobniony. Istnieje około 400 sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży Eko-żywności (sklepów posiadających w swojej ofercie minimum 51% produktów certyfikowanych), i de facto tylko jedna sieć specjalistycznych sklepów ekologicznych - Organic Market, ponad 20-stu wyspecjalizowanych dystrybutorów produktów rolnictwa ekologicznego oraz tysiące półek z produktami rolnictwa ekologicznego lub „wysp ekologicznych” w sieciach sklepów spożywczych handlujących żywnością konwencjonalną (między innymi: Auchan, Carrefour, Spar, Netto, Makro, Kaufland, Lidl, Intermarche, Społem, Rossmann i wiele

innych mniejszych, lokalnych sieci i pojedynczych sklepów). Organizowanych jest też coraz więcej stałych, regularnie powtarzanych lub okazjonalnych straganów lub bazarów z ekologiczną, naturalną i regionalną żywnością.

Spożycie żywności ekologicznej na świecie