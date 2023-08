Tanie perfumy w Biedronce. Szansa na duże oszczędności

W najnowszej gazetce promocyjne Biedronki pojawiła się okazja dla łowców promocji – woda perfumowana marki BI-ES, będąca zamiennikiem kultowego VIKTOR & ROLF Bonbon, dostępna jest w wybranych sklepach w pojemności 100 ml, a to wszystko za jedyne 9,99 zł. To ogromna oszczędność w porównaniu do oryginalnego produktu, który kosztuje ponad 500 zł.