Tarcza antyinflacyjna: Dodatek osłonowy i tańsze paliwo

- Polski rząd działa z myślą o polskich obywatelach i aby zbuforować wzrost inflacji, prezentujemy dzisiaj pierwszą serię działań, które mają zamortyzować stopy inflacji - powiedział Mateusz Morawiecki.

Obniżka cen paliw

- Od 20 grudnia na pięć miesięcy wdrażamy obniżkę cen paliw. Po pierwsze wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Po drugie, od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., też na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej i także wdrożymy rozwiązania dotyczące opłaty emisyjnej - zapowiedział premier.

Obniżka podatków

Premier Morawiecki zapowiedział także obniżkę podatku VAT na gaz ziemny z 23 na 8 proc. na trzy najtrudniejsze miesiące zimowe. Nowe stawki mają obowiązywać od stycznia.

Ponadto plan zakłada 0 proc. akcyzy na energię elektryczną i VAT obniżony z 23 do 5 proc.

Dodatek osłonowy

Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chciał obniżyć VAT na artykuły spożywcze do 0 proc., ale nie zgadza się na to Unia. W zamian rząd przygotował dodatek osłonowy. Będzie wynosił od 400 do 1150 zł w skali roku. Skorzystać z niego ma ponad 5 mln gospodarstw domowych.

- Bardzo ważny obszar to skierowanie bezpośredniego wsparcia dla rodzin poprzez dodatek osłonowy, który sprawi, że ceny żywności, które wzrosły, będą niższe. Chcieliśmy wprowadzić zerową stawkę VAT, ale KE nie zgodziła się - mówił.

Tarcza Antyinflacyjna