Te firmy będą zwalniać. Podano listę

W handlu detalicznym wskazano na 6 podmiotów.

Carrefour, Deliveroo i Fielmann zwalniają

Francuska sieć Carrefour pod koniec czerwca poinformowała, że może zlikwidować do 979 miejsc pracy na rodzimym rynku.



Brytyjskie Deliveroo poinformowało, że od 9 lutego zlikwiduje około 9 proc. miejsc pracy, czyli 350 stanowisk.

Fielmann czyli niemiecka firma z branży optycznej poinformował 3 marca, że zlikwiduje setki miejsc pracy do 2025 roku.

Zalando i Sainsbury's likwidują setki tysięcy miejsc pracy

Haleon - brytyjska firma z branży zdrowotnej, do której należy m.in. pasta do zębów Sensodyne, planuje zlikwidować setki miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Informacje w tej sprawie w połowie lipca przekazał brytyjski dziennik "The Guardian".

Brytyjski Sainsbury's podał 28 lutego, że planuje zamknąć dwa magazyny do 2026 roku, w których jest zatrudnionych 1,4 tys. osób.

Zalando - niemiecki sklep internetowy poinformował 21 lutego, że zamierza zlikwidować setki miejsc pracy

Jeśli chodzi o technologię wskazano na: BT; CD Projekt; Dormakaba; Ericsson; Logitech; Nokia; Philips; Prosiebensat; Sap; Telecom Italia; Viaplay; Virgin Media oraz Vodafone.