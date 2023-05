Te produkty spożywcze mają zaskakująco długi okres trwałości

W oznakowaniach produktów żywnościowych należy rozróżnić dwie kategorie: termin przydatności do spożycia oraz data minimalnej trwałości.

Oznakowanie „najlepiej spożyć przed” określa datę minimalnej trwałości. Stosowane jest w przypadku produktów, które nawet po tej dacie nie ulegają zepsuciu, a jedynie może zmieniać się ich konsystencja, kolor, smak czy zapach. Są to m.in. mąki, makarony, kasze, ryże, kawa, herbata, słodycze, przyprawy, cukier, sól czy wysokoprocentowe alkohole.

Oznakowanie „należy spożyć do” określa termin przydatności do spożycia. Stosowane jest w przypadku produktów nietrwałych mikrobiologicznie, jak np. mięso, wędliny, ciasta, ryby, soki niepasteryzowane, mleko, przetwory mleczne i inne łatwo psujące się produkty.

- Data minimalnej trwałości w oznakowaniu „najlepiej spożyć przed” dotyczy jakości, a nie bezpieczeństwa. Jedzenie będzie bezpieczne nawet po tej dacie, ale może nie być najlepsze. Jego smak i konsystencja mogą nie być tak dobre, jak w momencie zakupu. Można użyć testów sensorycznych, aby dowiedzieć się, czy jedzenie jest jeszcze dobre – wyjaśnia cytowany przez MailOnline dr Christian Reynolds, starszy wykładowca polityki żywnościowej dla miast w University of London. – Oznaczenie „należy spożyć do” jest standardem bezpieczeństwa i podaje termin przydatności do spożycia. Żywność może wyglądać i pachnieć dobrze nawet po upływie daty widniejącej przy tym oznakowaniu, ale produkt nie będzie bezpieczny do spożycia – dodaje.

Na podstawie analiz naukowców z University of London, MailOnline wyszczególnił produkty, które mają wyjątkowo długi okres trwałości.

Alkohol

Wielu z nas może mieć szafkę wypełnioną butelkami z alkoholem, które nigdy nie były otwierane, nie ma jednak powodu, aby myśleć o ich wyrzuceniu. Zamknięte butelki napojów spirytusowych mają nieokreśloną trwałość, inaczej ma się sprawa po ich otworzeniu.

Butelka napojów spirytusowych może zostać spożyta nawet wiele lat po jej zakupie, warto jednak pamiętać, że jej termin przydatności spada do roku lub dwóch lat po jej otwarciu. Smaki w napoju zmieniają się bowiem z powodu procesu utleniania.

Sos sojowy

Głównymi składnikami sosu sojowego są soja, pszenica, sól i woda. Ze względu na wysoką zawartość soli nie jest on dobrym środowiskiem dla rozwoju mikroorganizmów.

Nawet po otwarciu słona przyprawa może być trzymana przez lata w lodówce. Dlatego przy odpowiednim przechowywaniu sos można bezpiecznie spożywać nawet po kilku latach – podaje MailOnline.

Sól

Sól w kuchni może przetrwać przez dziesięciolecia, o ile jest prawidłowo przechowywana w hermetycznym pojemniku. Ale jeśli jest to sól jodowana, przydatność do spożycia wynosi tylko ok. pięciu lat.

Normalna sól może być również używana do konserwacji innych produktów spożywczych, wcierając ją w stek mięsny można zapobiec zbyt szybkiemu jego zepsuciu.

Suszona fasola

Niektóre produkty zachowują właściwości przez bardzo długi czas, jeśli są prawidłowo przechowywane. Zalicza się do nich suszone ziarna.

Suszona fasola może przetrwać ponad 30 lat, jeśli jest w odpowiedni sposób przechowywana w spiżarni lub w kuchennej szafce – informuje MailOnline.

Ryż biały

Biały ryż zachowa zawartość składników odżywczych i smak przez 30 lat, gdy będzie przechowywany w pojemnikach beztlenowych w temperaturach poniżej 4℃.

Inaczej jest w przypadku brązowego ryżu, który powinien zostać spożyty w ciągu sześciu miesięcy od zakupu.

Mleko w proszku

Jednym z powodów, dla których mleko w proszku w ogóle istnieje, jest to, że łatwiej je transportować i przechowywać niż mleko świeże.

Jedną z najistotniejszych zalet mleka w proszku jest jednak jego długi okres przydatności do spożycia. Odpowiednio przechowywane może leżeć w spiżarni do 20 lat, nadal stanowiąc źródło tłuszczu, cukrów, błonnika pokarmowego, węglowodanów, potasu i sodu.

Cukry

Jeśli cukier jest zamknięty w hermetycznym pojemniku powstrzymującym wilgoć, według MailOnline może trwać przez nieokreślony czas. Mimo to cukry mają zazwyczaj datę przydatności do spożycia około dwóch lat. Nie wynika to z przyczyn dotyczących smaku lub bezpieczeństwa, ale dlatego, że po wielu latach cukier zbija się w grudki.

Cukry komercyjne - granulowany, syrop czy miód - mają nieokreślony okres trwałości ze względu na ich odporność na rozwój drobnoustrojów. Miód chroni przed zepsuciem niska zawartość wody i kwaśne pH, co oznacza, że można go bardzo długo przechowywać w szafce.

Syrop klonowy

Nieotwarty syrop klonowy będzie trwał wiecznie, jak miód i cukier – stwierdza MailOnline. Ma on nieokreślony okres trwałości ze względu na odporność na rozwój drobnoustrojów.

Jednak po otwarciu syrop klonowy może być przechowywany w lodówce około roku. Istnieje bowiem ryzyko, że pojawi się w nim pleśń.

Suszone mięso (pemmican)

Pemmican, chude mięso upolowanych zwierząt, zakonserwowane przez suszenie na słońcu, został wynaleziony przez rdzennych Amerykanów jako długotrwałe źródło białka.

W temperaturze pokojowej pemmican może trwać od jednego do pięciu lat, ale w lodówce okres ten może wydłużyć się do ponad dekady – podaje MailOnline. Produkt ma duże wartości odżywcze, dzięki czemu przez zwolenników survivalu uznawany jest za idealny pokarm do przetrwania w trudnych warunkach.