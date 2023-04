Ten niemiecki gigant wyda w rok ok. 350 mln zł na rozwój w Polsce

W roku 2022 sieć Rossmann otworzyła 91 nowych drogerii. Na koniec grudnia 2022 r. sieć składała się z 1663 sklepów w 635 miejscowościach. Ponadto spółka prowadzi e-sklep. W roku 2022 r. wprowadzono do oferty ponad 9000 nowych produktów.

Drogeria Rossmann w Warszawie fot. shutterstock

Duży wzrost obrotów i zysku sieci Rossmann

Tempo wzrostu sprzedaży w 2022 roku było wyższe od planowanego, a obroty netto ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 11 409 775 696,96 zł. W stosunku do roku 2021 nastąpił 18,7% wzrost.

Zysk netto wyniósł 1 116 070 333,71 zł i był wyższy o 13,8% niż w roku 2021. W roku 2022 spółka wykazała w rachunku zysków i strat podatek od sprzedaży detalicznej w kwocie 140 670 845,00 zł.

Rossmann otworzy w Polsce ponad 100 nowych drogerii

W roku 2023 planowany jest dalszy rozwój sieci. W roku 2023 sieć chce otworzyć ponad 100 drogerii oraz dokończyć rozbudowę regionalnych magazynów rozpoczętą w 2022 r. Powiększone magazyny zapewnią płynną obsługę logistyczną zwiększającej się sieci drogerii oraz rosnącego asortymentu produktów oferowanych klientom.

Rossmann z linią kredytową na 65 mln zł

Pozytywne wyniki finansowe, utrzymujące od roku 2000 stałą tendencję wzrostową, pozwalają na zaklasyfikowanie spółki do firm o bardzo niskim ryzyku kredytowym. Umożliwia to firmie swobodny i korzystny dostęp do kredytów na rynku polskim. Na koniec roku 2022 spółka dysponowała liniami kredytowymi w rachunkach bieżących na łączną kwotę 65 milionów zł.

W roku 2022 wzrósł zakup towarów z krajów Unii Europejskiej i Azji.

W roku 2022 spółka wykazała dodatnią nadwyżkę przepływów pieniężnych

z działalności operacyjnej w kwocie 1 389 840 073,51 zł.

Kapitał zakładowy spółki nie uległ zmianie i wynosi 26.442.891,61 zł.