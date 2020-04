Ten rok zmieni handel, a jaki był 2019? Przeglądamy raporty finansowe

Prześwietlamy raporty finansowe, fot. Shutterstock

Rok 2019 to już odległa historia, zwłaszcza w obliczu pandemii koronawirusa, która będzie miała niebagatelny wpływ na tegoroczne wyniki detalistów. W oczekiwaniu na bieżące raporty, przypominamy ubiegłoroczne wyniki sieci handlowych.

Jeronimo Martins



Grupa Jeronimo Martins w 2019 r. osiągnęła sprzedaż na poziomie 18,6 mld euro (o 1,3 mld euro więcej niż w 2018 roku). Oznacza to wzrost rdr o 7,5 proc. (8,4 proc. przy stałych kursach wymiany). Wzrost LfL dla całej Grupy Jeronimo Martins wyniósł 5,3 proc. (6,9 proc. w samym IV kwartale).

W Polsce w sieci Biedronka sprzedaż w 2019 roku wzrosła o 7,9 proc., do 12,6 mld euro. W walucie lokalnej wzrost wyniósł 8,8 proc. Wzrost LfL wyniósł 5,8 proc., odzwierciedlając poprawę oferty i jakości zakupów. Biedronka zamknęła 2019 rok liczbą 3 002 lokalizacji, otwierając w tym roku 33 mniejsze sklepy w formacie mini i 95 regularnych sklepów (w sumie 102 placówki). W tym okresie firma przebudowała 252 sklepy.



Eurocash



Przychody Grupy Eurocash w 2019 r. przekroczyły 24,8 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 79 mln zł.

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży o 6% do 18,7 mld zł. – Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie hurtowym w minionym roku miała sprzedaż wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, która była o 15 proc. wyższa niż rok wcześniej. Choć sprzedaż papierosów charakteryzuje się niską rentownością, EBITDA segmentu hurtowego również wyraźnie wzrosła rok do roku, co zawdzięczamy m.in. dobrym wynikom hurtowni Cash&Carry. Sprzedaż porównywalna (like-for-like) formatu Cash&Carry wzrosła w ubiegłym roku o 2,6 proc. – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2019 r. przekroczyła 5,9 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu z 2018 r. – W czwartym kwartale 2019 r. zakończyliśmy integrację przejętych w poprzednich latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum. Od pierwszego kwartału tego roku wszystkie te sklepy zarządzane są już w ramach jednej struktury organizacyjnej, co powinno przełożyć się na dalszą poprawę efektywności. Sklepy Mila co prawda wciąż funkcjonują pod dotychczasową marką, jednak ich docelowy rebranding na Delikatesy Centrum będzie w zasadzie oznaczać już jedynie zmianę szyldu i nie będzie wiązać się ze znacznymi nakładami – zapowiedział Jacek Owczarek.