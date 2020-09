Tesco: Likwidacja 6 hipermarketów i e-sklepu oznacza zwolnienie 900 osób

fot. shutterstock

Kolejne zwolnienia grupowe w Tesco Polska. Tym razem pracę może stracić 899 osób. Zagrożeni są pracownicy obsługujący zamykaną z końcem października platformę e-commerce, zatrudnieni w biurze głównym oraz w 6 likwidowanych sklepach.

Przyczyną zwolnień grupowych jest:

- zaprzestanie prowadzenia działalności w ramach platformy e-zakupy, a przez to likwidacja stanowisk w ramach struktury dot.com zarówno w strukturach biura głównego i sklepów z przyczyn ekonomicznych ;

- zamknięcia sklepów formatu CHM Hipermarket ( Bielsko Biała ul.Warszawska, Gdynia Karwiny ul. Nowowiczlińska, Opole ul. Ozimska, Lódź ul.Widzewska, Warszawa ul. Połczyńska oraz Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska)

- zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych biura głównego.

Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: stanowiska podstawowe – maksymalnie 837 osób; stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 62 osoby

Zwolnienia odbędą się w terminie 21.09 – 31.12.2020

Pracownicy działu sprzedaży internetowej zostali poinformowani o dacie zamknięcia usługi E-zakupy (31.10.2020), nie będącej częścią umowy z duńską firmą.

Dyrektor zarządzający Tesco Polska Martin Behan skomentował: „Mamy świadomość, że decyzja o zamknięciu kanału sprzedaży internetowej Tesco nie jest łatwa dla koleżanek i kolegów oraz naszych klientów, jednak stanowi integralną część procesu przygotowań do przekazania naszego biznesu nowemu właścicielowi. Niezależnie od tej decyzji, przed nami perspektywy nowych, fascynujących projektów w ramach większego, połączonego biznesu”.

Tesco potwierdziło także datę zamknięcia 6 sklepów (31.10.2020) nie objętych transakcją sprzedaży do Salling Group: Warszawa (ul. Połczyńska), Bielsko-Biala (ul. Warszawska), Opole (ul. Ozimska), Łódź (ul. Widzewska), Gdynia (ul. Nowowiczlińska), Ostrów Wielkopolski (ul. Kaliska).

Przypomnijmy, że ok. 300 marketów, centra dystrybucyjne oraz biura Tesco Polska przejmie firma Salling Group, właściciel sieci Netto. Zamierza on przejąć ok. 7 tys. dotychczasowych pracowników brytyjskiej sieci.