Tesco szuka organizacji, które będą odbierały nadwyżki żywności z 80 sklepów

Tesco stale poszukuje partnerów do przekazywania niesprzedanej żywności. - W 80 lokalizacjach nadal brakuje organizacji społecznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy – wyjaśnia Renata Horbal, kierownik operacyjny ds. lokalnej społeczności Tesco Polska.

W 2019 roku produkty nie nadające się do spożycia przez ludzi, mogą być odbierane ze sklepów przez organizacje zajmujące się dożywianiem zwierząt. 10 sklepów nawiązało już współpracę w tym zakresie, kolejne poszukują partnerów zainteresowanych odbieraniem produktów.

Nadwyżki żywności, których sklep nie zdąży sprzedać przed terminem przydatności do spożycia, odbierane są przez organizacje charytatywne z 260 sklepów Tesco. 800 ton przekazanych w minionym roku to pieczywo, a ponad 1900 ton przypadło na warzywa i owoce. W sumie w 2019 roku sklepy Tesco przekazały 2890 ton żywności do Banków Żywności, Caritas Polska i lokalnych organizacji charytatywnych.