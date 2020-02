Tesco w Bełchatowie zmieni szyld na Carrefour

fot. shutterstock, sklep Carrefour w Krakowie

31 grudnia 2019 roku spółka Carrefour Polska wnioskowała w UOKiK o zgodę na przejęcie części mienia EPP Retail – Galeria Olimpia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 19 lutego urząd wydał zgodę w tej sprawie. Wnioskodawca niestety nie przedstawił skróconego opisu koncentracji. Jak się dowiedzieliśmy, chodzi o sklep Tesco w Bełchatowie.

EPP Retail – Galeria Olimpia to spółka z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22. Jej branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jako: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Firma powstała w 2012 roku.

Pod tym samym adresem działa firma EPP Poland. EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Portfel firmy obejmuje 31 projektów m.in. Galerię Olimpia w Bełchatowie, w której działa hipermarket Tesco.

UOKiK potwierdził nam, że chodzi o lokalizację sieci Tesco w Bełchatowie.

Przypomnijmy, że w styczniu Tesco zdecydowało o zamknięciu sklepów w Lesznie, Bełchatowie, Wrocławiu (ul. Legnicka), Łomży i Gorzowie (ul. Słowiańska).

Przypomnijmy również, że 31 grudnia 2019 r. do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie nabycia przez Carrefour Polska części mienia Kasama Investments. Jeśli UOKiK wyrazi zgodę na koncentrację, hipermarket Tesco w CH Magnolia Park we Wrocławiu zmieni szyld na Carrefour. Możemy się domyślać, że skoro francuska sieć zwraca się do UOKiK, to może chcieć przejąć więcej lokalizacji po brytyjskim detaliście.