Tesco w obliczu buntu akcjonariuszy. Powodem wysokość premii prezesa

Szef Tesco, Dave Lewis, ma otrzymać roczny pakiet wynagrodzeń w wysokości 6,42 mln funtów (ok. 33 mln zł). Akcjonariusze spółki mają poważne zastrzeżenia co do wysokości tej premii. Brytyjskie media donoszą, że wśród akcjonariuszy szykuje się bunt.

Podobno Tesco stoi w obliczu buntu akcjonariuszy po tym, jak detalista z tzw. wielkiej czwórki zawyżył premie dla kierownictwa. Sieć "wycięła" Ocado z listy konkurencyjnych firm wykorzystanych do oceny wyników Tesco.

Według "Sunday Times", firma Glass Lewis (niezależny doradca) powiedziała, że ma „poważne zastrzeżenia” do decyzji o wykluczeniu Ocado z obliczeń.

O premii dla szefa Tesco pisaliśmy w połowie maja:

Dyrektor wykonawczy Tesco, Dave Lewis, ma otrzymać pakiet wynagrodzeń w wysokości aż 6,42 mln funtów.

Lewis otrzyma roczną premię gotówkową w wysokości 2,4 miliona funtów oraz dodatkową premię długoterminową za udziały w wysokości 2,4 miliona funtów. Premie były dodatkiem do jego podstawowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1,6 miliona funtów (wraz z bonusami). Jego podstawowa pensja jest 355 razy większa, niż najniższa pensja szeregowego pracownika.

Gdyby Tesco utrzymało Ocado na liście konkurentów wykorzystywanych do oceny jej wyników, sieć osiągnęłaby gorszy wynik o 4,2 proc., zmniejszając w ten sposób roczną premię Lewisa z 2,4 miliona funtów do 800 tys. funtów.

Kierownictwo Tesco porównuje swoje wyniki do sieci konkurencyjnych, aby obliczyć wysokość nagród dla zarządu.

Ponieważ Ocado nie znalazło się na liście konkurentów, Tesco wypadło znacznie lepiej w swojej ocenie.

Tesco stwierdziło, że wykluczenie Ocado było „sprawiedliwe i proporcjonalne”, ponieważ nie uznawało go już za „bezpośredniego konkurenta”. Sieć argumentowała swoją decyzję tym, że Ocado skupia się obecnie na technologii, a nie na tradycyjnej formie sprzedaży żywności.

Glass Lewis zakwestionował decyzję o wykluczeniu Ocado i podobno radzi inwestorom Tesco, aby głosowali przeciwko wypłacie premii Lewisowi. Walne zgromadzenie detalisty ma odbyć się w przyszłym miesiącu.

Wpływowa grupa lobbystów argumentowała, że ​​takie „uznaniowe” działania „podważają ideę przejrzystych wynagrodzeń”.

Glass Lewis uważa, że dostawy żywności są nadal kluczową częścią działalności Ocado i były jej głównym źródłem dochodów w 2018 i 2019 r.