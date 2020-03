Tesco: W związku z koronawirusem obowiązuje ograniczenie podróży służbowych

Sieć Tesco nakazuje swoim pracownikom ograniczenie podróży służbowych. Nikt nie może podróżować do Chin, Hongkongu, Tajlandii, Japonii, Republiki Korei, Singapuru, Makau, Malezji, Tajwanu, Włoch lub Iranu do odwołania.

- (...) uważnie monitorujemy bieżącą sytuację związaną z koronawirusem, aby zrozumieć ewentualne ryzyko dla wszystkich naszych koleżanek i kolegów, klientów i operacji oraz aby zapewnić, że jesteśmy przygotowani i gotowi na podjęcie stosownych działań, jeśli to będzie konieczne. Ściśle współpracujemy również z odpowiednimi instytucjami. Bezpieczeństwo naszych współpracowników i klientów jest naszym priorytetem, dlatego korzystamy z porad i wytycznych odpowiedzialnych instytucji, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym koleżankom i kolegom - czytamy w liście do pracowników Tesco Elżbieta Gołąb, CE People Director.

Lista opublikowano na wewnętrznym portalu sieci mojetesco.pl

Tesco przekazało pracownikom następujące informacje:

• Obecnie obowiązuje ograniczenie podróży służbowych. Nikt z nas nie może podróżować do Chin, Hongkongu, Tajlandii, Japonii, Republiki Korei, Singapuru, Makau, Malezji, Tajwanu, Włoch lub Iranu do odwołania.

• Zachęcamy do minimalizowania podróży służbowych tam, gdzie to możliwe, wykorzystując w pełni telekonferencje oraz Teams jako alternatywę spotkań.

• Poza podróżami wytyczne odpowiednich instytucji rządowych wskazują na wagę przestrzegania zasad higieny.

Przypomnijmy,w nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Do nadzwyczajnych sytuacji związanych z koronawirusem przygotowują się sieci handlowe. Tym bardziej, że z wielu stron płyną informacje o zwiększeniu zakupów w sklepach, w internecie pojawiają się zdjęcia pustych półek. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się produkty trwałe i sypkie.