Tesco zamyka dyskontowy format Jack's

Detalista oświadczył, że decyzja o zamknięciu stoisk jest spowodowana spadkiem liczby klientów, którzy regularnie z nich korzystają.

W 317 sklepach, których to dotyczy, Tesco odnotowuje najniższy popyt. Lady pozostaną w 279 placówkach, w których jest zainteresowanie tego typu ofertą. Żadne miejsca pracy nie zostaną zredukowane z powodu zamknięcia lad, pracownicy przejdą na inne stanowiska.

Bye, bye Jack's

Likwidacja Jack’s to z kolei zmniejszenie zatrudnienia o 130 etatów. Tesco planuje zamknąć siedem z 13 sklepów sieci dyskontów w nadchodzących miesiącach. Pozostałe sześć sklepów Jack's zostanie przekształconych w supermarkety Tesco.

- Wiele nauczyliśmy się od Jack’s, co pomogło Tesco stać się bardziej konkurencyjną siecią i wzmocnić naszą propozycję, m.in. poprzez uruchomienie akcji Aldi Price Match. To z kolei umożliwiło nam konsekwentne przyciąganie do Tesco nowych klientów od naszych konkurentów w ciągu ostatnich dwóch lat i wiemy, że coraz bardziej doceniają oni naszą ofertę - powiedział Jason Tarry, dyrektor generalny Tesco w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Jack’s nadal będzie marką produktową, która jest sprzedawana przez Bookera.