The Beer Store debiutuje w Północnej. To 26. lokal gastronomiczny w ofercie galerii  

W jego ofercie dostępne jest aż 400 produktów piwnych, w tym piwa kraftowe z całego świata, które można kupić na wynos lub wypić na miejscu. Do dyspozycji gości jest bowiem sala z otwartą kuchnią, stolikami i barem mogąca pomieścić 70 osób, a także plenerowy, zadaszony ogródek, który działa w sezonie wiosenno-letnim.

Miejsce tenant-mixie Północnej

W propozycji The Beer Store oprócz rzemieślniczych piw z najlepszych polskich i zagranicznych browarów, można także znaleźć różne koktajle, mocniejsze alkohole, napoje bezalkoholowe oraz dania i przekąski, w tym m.in. pizzę, burgery i sałatki. To co jednak wyróżnia miejsce, to sportowy klimat.

Podkreśla go aranżacja wnętrza, a także podwieszane ekrany TV w dużej rozdzielczości i z profesjonalnym nagłośnieniem, które zamontowano w części wewnętrznej i zewnętrznej lokalu. Umożliwiają one oglądanie transmisji na żywo najważniejszych rozgrywek sportowych z kraju i ze świata. Spragnieni dodatkowych emocji sportowych mogą tutaj też zagrać w piłkarzyki.

– The Beer Store to pierwsze tego typu miejsce w tenant-mixie Północnej. Dopełnia ono zarówno ofertę spożywczą, wzbogacając ją o szeroki wybór piw, jak również ofertę gastronomiczną i rozrywkową, tworząc wyjątkową destynację, w której można spędzić czas wolny. To bez wątpienia jedno z najciekawszych otwarć w sezonie wiosennym w Północnej – mówi Katarzyna Żuchowska, Leasing Manager GTC SA.

– Dzięki nowemu lokalowi odwiedzający galerię zyskują bowiem miejsce, w którym można odpocząć po pracy i w weekend, napić się dobrego piwa, coś przekąsić z menu, ale także poczuć klimat wielkiego stadionu, oglądając w gronie znajomych mecz piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa czy zmagania F1. Jesteśmy przekonani, że będzie to niezwykle udany debiut, który przyciągnie nie tylko fanów sportu – dodaje.

Tym bardziej, że The Beer Store to dynamicznie rozwijająca się marka, wyraźnie zaznaczająca się na piwnej mapie Warszawy. – Galeria Północna coraz częściej staje się miejscem, w którym pojawiają się ciekawe i świeże koncepty typu pub food, fast casual czy casual dining. The Beer Store, czyli przestrzeń, która łączy w sobie wiele funkcji, jest tego najlepszym, ale i kolejnym już przykładem po chociażby CoWork Cafe, czyli strefie coworkingowej z kawiarnią – mówi Katarzyna Żuchowska.

– Najemców tego typu przyciąga dziś przede wszystkim rodzinny charakter galerii, ale także rozrywkowy profil obiektu, nastawiony na atrakcyjne zagospodarowywanie czasu wolnego. Nie bez znaczenia jest także szeroki rynek Północnej, obejmujący już ponad 1 mln osób. Atutem jest też lokalizacja na Białołęce, czyli obecnie najdynamiczniej rozwijającej się i budującej dzielnicy Warszawy, która przyciąga rodziny i młodych profesjonalistów – dodaje.

Rodzinna galeria handlowa

The Beer Store jest 26. najemcą Północnej w segmencie gastronomicznym i trzecim, który posiada sezonowy ogródek na zewnątrz od ul. Trakt Nadwiślański. Taką przestrzenią dysponuje też Starbucks i Shizen Restaurant&Sushi Bar. Ponadto w ofercie galerii znaleźć można też lokale m.in. Bierhalle, Chaczapuri Kuchnia Gruzińska, Burger King, McDonald’s, KFC, Beer%Grill, Green Caffè Nero, Pizza Hut oraz Thai Wok.

Galeria Północna to rodzinna galeria handlowa w północnej części Warszawy, pierwsza czwartej generacji w tej części miasta. Mający 64,8 tys. m kw. obiekt stworzony został z myślą o osobach preferujących zakupy, ale także aktywną formę spędzania czasu wolnego. Na ofertę galerii, obejmującą 15 segmentów, składa się dziś niemal 200 najemców. Tenant-mix Północnej wypełniają tak znane marki jak m.in.: H&M, Reserved, Sinsay, Mango, Guess, Kappahl, TK Maxx, HalfPrice, Tatuum, New Yorker, Vistula, CCC, Deichmann, MODIVO x eobuwie.pl, 4F, Puma, New Balance, Intersport, Martes Sport, Wittchen, Tous, W.KRUK, Apart, YES, Douglas, Rossmann, Sephora, Inglot, Empik, RTV Euro AGD, iSpot, Media Expert, Sony Center, Duka, home&you i Homla. Operatorem spożywczym galerii jest natomiast Carrefour. W centrum mieści się także fitness klub Zdrofit, 11-salowe kino Cinema City, a także 26 lokali gastronomicznych, które można znaleźć przy strefie food court, w strefach relaksu na dachu, ale także przy alejach handlowych.