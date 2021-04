The Vegetarian Butcher na półkach Biedronki. Potem w innych sieciach

fot. The Vegetarian Butcher

Od 15 kwietnia produkty The Vegetarian Butcher znajdą się w limitowanej ofercie w sieci sklepów Biedronka. Następnie od początku maja będą na stałe w sklepach Carrefour i Leclerc w całej Polsce, a w kolejnych sieciach pojawią się w najbliższych miesiącach.

W 2020 roku The Vegetarian Butcher dał się poznać polskim konsumentom w ofercie Unilever Food Solutions. Marce zaufali kluczowi partnerzy – produkty są w ofercie takich sieci jak Burger King, Bobby Burger, Papa John’s, Ikea czy sieć kantyn biurowych Sodexo.

W dystrybucji znajdą się:

Lucky Nuggets – w 100% wegańskie nuggetsy w chrupiącej panierce, znakomite solo lub jako dodatek do kanapek czy sałatek.

Pig Out Sausages – wegetariańskie, idealnie doprawione kiełbaski; doskonałe na śniadanie, jako składnik głównych dań oraz na grilla.

Magic Mince - doskonałe roślinne mięso mielone, o wyjątkowym smaku i aromacie; idealne do przyrządzenia Spaghetti Bolognese.

Unbelievabull Burger – aromatyczny i soczysty burger roślinny, rewelacyjnie smakujący z patelni lub grilla.

Chickened Out Chunks - wegańskie kawałki doskonale oddające charakter drobiu; idealne z woka, w potrawach z sosem czy jako dodatek do sałatki.