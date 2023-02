"Tniemy gdzie się da" czyli fala zwolnień na horyzoncie

Z zagranicy coraz częściej docierają do nas sygnały o nadciągającej fali zwolnień. Wysokie koszty zmuszają firmy do cięcia etatów.

Na horyzoncie fala zwolnień. Cięcia w Amazonie, Zalando, Tesco, Microsoft, OLX czy PepsiCo

Pod koniec 2022 r. głośno było o masowych zwolnieniach w Amazonie, Facebooku, Salesforce czy PepsiCo. Na początku roku usłyszeliśmy o fali zwolnień w brytyjskim handlu detalicznym - w styczniu 11 689 miejsc pracy zostało zlikwidowanych przez dużych detalistów, takich jak Tesco i Asda, którzy realizują programy cięcia kosztów i restrukturyzacji. Teraz zwalnia Grupa OLX. Naspers, właściciel platformy ogłosił, że musi dostosować zatrudnienie do obecnych warunków ekonomicznych i wzmocnić strukturę kosztową. Może to oznaczać zwolnienie nawet 30 proc. załogi na świecie. Firma w Polsce nie zdradza jak głębokie będą redukcje lokalnie. Zwalania także Zalando czy Microsoft. Te wiadomości niepokoją. Czy do Polski dotrze ta gwałtowna fala zwolnień?

Polscy pracodawcy "zachomikowali" pracowników w pandemii. Czy uda się to powtórzyć?

O zdanie zapytaliśmy Mariusza Zielonkę, eksperta gospodarczego Konfederacji Lewiatan. Nasz rozmówca jest jednak spokojny o polski rynek pracy.

Mariusz Zielonka, Konfederacja Lewiatan

- Rynek pracy w Polsce pokazał już wielokrotnie swoją odporność. Największe zawirowania ostatnich 3 lat udało nam się przetrwać zaskakująco dobrze. Mimo zamknięcia gospodarki podczas pandemii przetrwaliśmy z relatywnie niewielkim wzrostem bezrobocia. Polscy pracodawcy "zachomikowali" pracowników, co zaprocentowało w momencie silnego i szybkiego odbicia gospodarczego. Przed wybuchem wojny w Ukrainie polski rynek pracy zdecydowanie cierpiał na deficyt rąk do pracy. Uchodźcy, którzy w tym czasie napłynęli, a przypomnijmy, że w szczytowym momencie było ich 1,4 mln z czego około 600 tys znalazło zatrudnienie pozwolili zapełnić poważną lukę na rynku - podkreśla Mariusz Zielonka.

Zwolnienia w Polsce już są, ale nie tak gwałtowne

- Obecny rok to rok spowolnienia, przy czym nasza gospodarka zwalnia już od II kw 2022 r., a rynek pracy jeśli zwolni to zwolni jako ostatni element gospodarki. Wszystko jednak wskazuje, że tego spowolnienia na rynku pracy nie zobaczymy tak gwałtownego jak można byłoby oczekiwać podczas recesji. Pracodawcy nadal deklarują, że w najgorszym wypadku będą utrzymywać niezmienny stan zatrudnienia. Jedynie niewielki odsetek firm planuje zwolnienia. Polski przedsiębiorca nauczył się, że zbyt szybkie rezygnowanie z pracowników może się odbić negatywnie na późniejszych dochodach firmy, ponieważ koszt zatrudnienia i wyszkolenia nowego pracownika może przewyższać koszt utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia.

Najnowsze dane GUS - te o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu pokazują, że tego spowolnienia na rynku pracy nie ma. Zatrudnienie nadal rośnie, w mozolnym tempie, ale rośnie. Oczywiście wzrosty nie dotyczą wszystkich branż. Rosną również wynagrodzenia i to w tempie dwucyfrowym, a stopa bezrobocia jest nadal na rekordowo niskim poziomie - podsumowuje ekspert.

Skutki wojny i inflacja odbijają się na polskim rynku pracy

Przypomnijmy, w raporcie Grant Thorton "Oferty pracy w Polsce" podano, że gospodarki na całym świecie, w tym w Polsce, wciąż zmagają się ze skutkami pandemii koronawirusa. Dodatkowo, od kilku miesięcy pracodawcy w naszym

kraju muszą mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami – skutkami wojny na Ukrainie,

wysoką inflacją czy podwyżkami stóp procentowych. Wszystkie te czynniki mają silny wpływ na polski rynek pracy.

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton,

w styczniu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach

rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 255,3 tys. nowych ogłoszeń

o pracę. To spadek o 17 proc. w stosunku do stycznia 2022 roku (kiedy

pojawiło się 307,3 tys. ofert pracy) oraz najniższa roczna dynamika od 12

miesięcy.

Na stanowisko kasjera w styczniu 2021 r. było 10095 ofert, a w styczniu 2023 r. 6433, to aż o 36 proc. mniej.