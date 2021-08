Too Good To Go w kolejnych 10 sklepach Auchan

Usługa uruchomiona w grudniu 2020 roku, do tej pory dostępna była w 14 sklepach. Obecnie obejmuje już 24 lokalizacje.

Sklepy, w których wprowadzono ofertę Too Good To Go to: Auchan Warszawa Wola, Auchan Warszawa Stawki, Moje Auchan Warszawa Andersena, Auchan Warszawa Broniewskiego, Auchan Warszawa Sokołowska, Auchan Janki, Auchan Warszawa Krakowska, Auchan Warszawa Mołdawska, Auchan Piastów, Auchan Łomianki.

Wszystkie paczki zamawiane w ramach usługi Too Good To Go mają charakter „niespodzianek”, ich skład zmienia się każdego dnia. Sklepy mogą oferować Paczkę Mix Spożywczy zawierającą różne produkty spożywcze, Paczkę Zieleniak zawierającą owoce i warzywa, Paczkę Bistro z kanapkami i sałatkami, Paczkę Pieczywo i Ciasta oraz Paczkę Wege Mix.

Odbiór zamówień odbywa się w Punktach Obsługi Klienta. Produkty pakowane są do papierowych toreb Too Good To Go lub do toreb przyniesionych przez klientów.