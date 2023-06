TOP 10 wydarzeń czerwca. Dino, Żabka, Auchan i Biedronka czeka pracowite lato

1. Comarch chce pokonać Allegro. Start Wszystko.pl

Rusza długo zapowiadana nowa platforma zakupowa wszystko.pl, należąca do jednego z liderów branży IT i nowych technologii, firmy Comarch. Premiera konsumencka platformy odbyła się 29 czerwca 2023 r.

Ofertą nowego marketplace’u zainteresowanych jest wiele sklepów online. Jeszcze przed premierą portalu w serwisie zarejestrowało się ponad 11 tys. sprzedawców z każdej kategorii, m.in. Bielenda, Neonet, Homla, Krosno czy Crocs.

- Obecnie rynek jest bardzo dynamiczny, rozwija się znacznie szybciej niż jeszcze 5–10 lat temu. Swoje zrobiła pandemia, ale też rosnąca świadomość konsumencka klientów. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy szczegółowo analizowaliśmy oczekiwania użytkowników, znamy ich nawyki i potrzeby. Dodatkowo od grudnia 2022 r. zamknięta grupa klientów testowała portal i robiła pierwsze zakupy, dzieląc się z nami opiniami co do działania platformy. Wnioski pozwoliły nam na bieżąco wdrażać kolejne funkcjonalności i udogodnienia – komentowała cytowana przez serwis bezprawnik.pl Mariola Barzyk-Libura, dyrektor nowej platformy sprzedażowej.

Jakie udziały w rynku zdobędzie wszystko.pl? Allegro bacznie obserwuje.

2. Auchan próbuje ze sklepami autonomicznymi

Przy ul. Marcina Kasprzaka 29 w Warszawie spółka Auchan Polska uruchomiła pierwszy w pełni autonomiczny sklep innowacyjnego konceptu Auchan GO. Nowy, bezobsługowy sklep czynny jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Oferuje przy tym typową dla sieci ofertę, także produktów świeżych. Partnerem strategicznym projektu jest firma Trigo. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym sklep Auchan Go został w pełni otwarty dla konsumentów, po udanych testach konceptu przeprowadzonych we Francji.

Na powierzchni 75 mkw. zakupy może robić równocześnie nawet do 30 klientów. W ofercie sklepu wśród ponad 1 000 produktów znajdą m.in. przekąski, kanapki, sushi, pieczywo, napoje, nabiał, sery, mrożonki, produkty BIO, artykuły garmażeryjne, a także przemysłowe. Oferta produktów świeżych to mięsa, wędliny oraz owoce. W nowym Auchan GO kupić można także świeżo zaparzoną kawę. Ponad 40% oferty sklepu to produkty marek własnych Auchan, w tym produkty z logo Pewni Dobrego.

3. Biedronka obiecała pracownikom podwyżki pensji

Od 1 lipca br. ponad ¾ pracowników sieci Biedronka otrzyma wyższe wynagrodzenia. Podwyżki pensji obejmą ponad 60 tys. osób na stanowiskach kasjera, sprzedawcy-kasjera, pracownika sklepu czy zastępcy kierownika sklepu. Wyższe pensje otrzymają również załogi w 17 centrach dystrybucyjnych sieci. Będzie to kontynuacja procesu podwyżkowego, na który w skali roku Biedronka przeznaczyła około 650 milionów złotych.

Sieć podkreśla, że skala podwyżek jest ogromna, wyobrazić sobie można, że taka liczba pracowników odpowiada całkowitej liczbie mieszkańców takich miast jak np. Mielec czy Kędzierzyn-Koźle. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od lipca 2023 r. nie mniej niż 4050 zł do 4400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4200 zł do 4650 zł brutto.

Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4400 - 4700 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5050 - 5350 zł brutto. Po trzech latach stawki te zwiększają się odpowiednio do poziomu 4850-5150 zł brutto i 5350-5650 zł brutto.

- Jesteśmy dumni, że jesteśmy największym pracodawcą w Polsce, natomiast liczymy się z tym, że spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za naszych pracowników, ale również ich rodziny. Stabilne zatrudnienie to wartość, która oferujemy każdemu, kto już jest częścią naszej załogi lub zdecyduje się do niej dołączyć, a regularne podwyżki pensji są naszym priorytetem. To dzięki zaangażowaniu naszych ludzi możemy wspólnie osiągać sukcesy - mówił Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

4. Żabka otwiera potężne centrum dystrybucyjne pod Warszawą

Centrum logistyczne Żabki w Radzyminie jest projektem BTS (build-to-suit), czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami sieci. Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób, w tym ponad 200 osób zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę.

Zautomatyzowane Centrum Logistyczne pod Warszawą to największy, najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt w infrastrukturze logistycznej Grupy Żabka. Centrum zostało wyposażone m.in. w automatyczny magazyn wysokiego składowania (High-Bay) oraz automatyczny system transportu wewnętrznego, przyspieszające obsługę logistyczną sklepów.

– Rozwój technologiczny to jeden z filarów strategii rozwoju całej grupy. Potwierdzeniem tego jest otwarcie w Radzyminie jednego z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych centrów logistycznych w Europie. Magazyn o łącznej powierzchni ok. 60 000 mkw. ma dla nas strategiczne znaczenie. Żabka obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Data otwarcia centrum nie jest więc przypadkowa i sygnalizuje, że myślimy o rozwoju naszej organizacji w bardzo odległej perspektywie – mówił Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

5. Koniec sklepów Tenczynek Świeże

1 lipca zamknięte zostaną wszystkie warszawskie sklepy Tenczynek Świeże, należące do spółki Janusza Palikota. Dalej działać mają jedynie sklepy w Krakowie oraz outlet w Gliwicach. Ta decyzja pociąga za sobą zwolnienia pracowników. Okazuje się, że już w 2021 roku spółka miała 1,4 mln zł straty.

Portal dlahandlu.pl otrzymał w czerwcu nieoficjalne informacje, że część pracowników złożyła skargę do Powiatowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, gdzie mieści się siedziba spółki, zarządzającej siecią sklepów. Wnioskodawcy argumentowali skargę brakiem wypłaty należnego wynagrodzenia. Pracownicy sieci sklepów zostali poinformowani, że zamknięcie sklepów wynika z ich nierentowności.

6. Krakowski Kredens już w portfelu franczyzobiorcy sieci E.Leclerc

Do 2 lutego można było składać oferty na kupno marki Krakowski Kredens. Najwyższą zwycięską ofertę złożyła spółka Scapremium, której właścicielem jest Yann Bareil – menedżer działającego na zasadzie franczyzy E.Leclerca. Umowa została już podpisana i marka jest własnością franczyzobiorcy francuskiej sieci.

Zaproponowana cena wynosiła 3,9 mln zł netto. Przypomnijmy, że oprócz zwycięskiej oferty, w konkursie ogłoszonym przez syndyka złożono także 2 inne, obie na ponad 3 mln zł netto, natomiast z istotnie niższą ceną ostateczną.

Marka Krakowski Kredens trafiła w ręce spółki Scapremium. Spółka została zrejestrowana w lipcu 2018 r. Prezesem jest Yann Bareil, który posiada całość akcji. Siedziba spółki mieści się przy ulicy Cynamonowej 53 w Warszawie, gdzie mieści się hipermarket E.Leclerc.

Przypomnijmy, że przejęciem Krakowskiego Kredensu w 2020 roku zainteresowany był Carrefour, Łukasz Zadylak - FGU Tatry Wysokie, Scapremium i Serenity Blue.

W 2017 roku E.Leclerc za stoiska Krakowskiego Kredensu i nieruchomości w kilku miastach był gotów zapłacić 94 mln zł, ale krakowski sąd, na skutek zażaleń trojga wierzycieli, oddalił wniosek Almy o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie doszło do sprzedaży zorganizowanej części majątku.

7. Dino buduje nowy magazyn

Zarząd Dino poinformował rynek o decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy nowego centrum dystrybucyjnego w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim. Inwestycja będzie polegała na kompleksowej budowie i wyposażeniu m.in. mroźni, chłodni, magazynów z kontrolowaną temperaturą, magazynu suchego oraz części socjalno-biurowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi. Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. metrów kwadratowych.

Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą około 130 mln zł (netto) i zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki. Celem nowego centrum dystrybucyjnego będzie obsługa dostaw towarów do rosnącej liczby sklepów Dino i wsparcie dalszej ekspansji geograficznej sieci. Spółka oczekuje, że zakończenie Inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r.

8. Agro-Rydzyna inwestuje w Jastrowiu

W Jastrowiu powstanie nowy zakład mięsny Agro-Rydzyna. Sieć Dino ruszyła już z rekrutacją pracowników, którzy opracują koncepcję budowy.

Jak, już pisaliśmy, w 2016 roku miało miejsce otwarcie Centrum Logistycznego Dino w Jastrowiu. Teraz nadszedł czas na kolejną inwestycję - zakład mięsny Agro-Rydzyna.

Inwestycje sieci Dino mają tu duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Według informacji przekazywanych przez lokalne media, otwarte centrum logistyczne stworzyło miejsca pracy dla 500 osób, co przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego tego obszaru.

Jesienią w mieście ma ruszyć budowa zakładu mięsnego.

9. Projekt systemu kaucyjnego przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego. Oddając butelki szklane do 1,5 l, butelki plastikowe do 3 l i puszki do 1,5 l - nie trzeba będzie okazywać paragonu. Komentując wejście systemu kaucyjnego na konferencji KND - Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidla Polska, wskazał, że z punktu widzenia tak dużej sieci system kaucyjny wiąże się z inwestycjami na poziomie 1 -1,2 mld zł. Dlatego tak istotne jest, by znane były dokładne warunki, które będą obowiązywały handel.

Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska.

Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

10. Biedronka karana przez UOKiK. Sąd staje po stronie urzędu

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję w sprawie Jeronimo Martins Polska. Spółka miała wprowadzać konsumentów w błąd odnośnie warunków, korzyści i dostępności regulaminu akcji „Tarcza Biedronki antyinflacyjna”. Nałożona kara to ponad 160 mln zł.

„Tarcza Biedronki antyinflacyjna” była reklamowana na duża skalę hasłem „Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie, zwrócimy wam różnicę”. Miała stanowić odpowiedź przedsiębiorcy na wzrost wskaźnika inflacji. Przekazy reklamowe były tak sformułowane, aby przyciągnąć uwagę konsumentów, którym zależy na niskich cenach produktów, oraz wytworzyć u nich przeświadczenie, że oferowane produkty są najtańsze na rynku. Po przeprowadzonym postępowaniu Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez Jeronimo Martins Polska zbiorowych interesów konsumentów.

Ponadto, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że sąd zgodził się z Prezesem UOKiK, że niedopuszczalne jest naliczanie konsumentom ceny wyższej niż widoczna przy produkcie, a obowiązkiem spółki jest prawidłowe oznakowanie ceną wszystkich produktów na półce. Biedronka będzie musiała zatem zapłacić karę - 115 mln zł.

Wyrok dotyczy decyzji z 2020 r. Prezes UOKIK Tomasz Chróstny uznał wówczas, że działania Jeronimo Martins Polska w zakresie uwidaczniania cen stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.