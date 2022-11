Tort makowy za 450 zł, pięć pierogów za 51 zł. To ceny w warszawskich delikatesach

Sklep Magdy Gessler - Delikatesy u Fukiera - gotowe do sezonu świątecznego. Ceny świątecznych potraw zwalają jednak z nóg. Cena 5 pierogów z kapustą i prawdziwkami to koszt aż 51 zł. Tort makowy to koszt 450 zł.