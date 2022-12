Trudne decyzje się opłaciły. Dobre wyniki niemieckiej grupy hurtowej

Trudne decyzje się opłacają

Niemiecka grupa musiała w tym roku podjąć kilka trudnych decyzji: ostatecznie pozbyła się swoich belgijskich oddziałów, które przez lata były obciążeniem. Na sprzedaż wystawiono również Metro w Indiach, które również ma nowego właściciela.

Ale co z Rosją? Kiedy ten kraj zaatakował Ukrainę, Metro podjęło kontrowersyjną decyzję o pozostaniu na tym rynku. Okazało się, że była to decyzja, która teraz procentuje. Pomimo wpływu sankcji i ograniczonej dostępności produktów, sprzedaż w Rosji wzrosła o 7,9% w ostatnim roku obrotowym, a zysk brutto wzrósł z 197 mln do 231 mln euro.

Ogółem sprzedaż wzrosła o ponad 20% (w lokalnej walucie), do 29,8 mld euro za cały rok obrotowy. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych wzrosła o 13,3%, podczas gdy sprzedaż delivery wzrosła o 53,4% i osiągnęła rekordowy udział w sprzedaży na poziomie 21%. Chociaż sprzedaż online podwoiła się, rynek cyfrowy nadal stanowi tylko ułamek całej sprzedaży.

Metro pożegnało Belgię

Sprzedaż belgijskiego oddziału Bronze Properties kosztowała Metro 125 mln euro, a strata netto hurtownika wyniosła aż 331 mln euro, w porównaniu z 45 mln w zeszłym roku. Mimo to dyrektor generalny Steffen Greubel jest zadowolony, ponieważ tegoroczne zostały osiągnięte: zysk brutto wzrósł o ponad 200 mln euro.

Niższa prognoza Metro na przyszły rok

Metro oczekuje znacznie gorszych wyników w nadchodzącym roku finansowym 2022/23, przewidując wzrost sprzedaży tylko o 5–10%, w porównaniu do ponad 20% w tym roku. Kierownictwo uważa, że ​​sprzedaż w Rosji spadnie, podczas gdy wzrost w Niemczech, Europie Zachodniej i Europie Wschodniej ulegnie spowolnieniu. Zysk operacyjny również spadnie o około 75 do 225 mln, częściowo z powodu dużego cyberataku w ostatnich tygodniach i oczywiście inflacji kosztów.

W perspektywie średnioterminowej Metro zwiększa jednak swoje ambicje. Do 2025 roku Metro liczy obecnie na średni roczny wzrost przychodów o 5–10% i średni wzrost EBITDA o 5–7%.

Na koniec września Metro miało 661 lokalizacji.