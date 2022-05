Truskawki bez paragonu - czy to oszustwo?

– Dowód zakupu w postaci paragonu to kluczowy element każdej zawartej transakcji. Dzięki niemu możemy reklamować produkt, dokonać zwrotu towaru czy oddać sprzęt na gwarancję. To swego rodzaju ochrona konsumenta, ale także informacja, że sprzedawca uczciwie odprowadza podatki do Skarbu Państwa – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

Czy kupując owoce i warzywa u sprzedawcy przy drodze lub na targu zawsze musimy otrzymać dowód zakupu? Okazuje się, że w polskim prawie niektóre podmioty są zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i prowadzenia ewidencji sprzedaży. Od kogo zatem nie otrzymasz paragonu?

U rolnika kupisz legalnie i bez paragonu

– Rolnik sprzedając produkty pochodzące z własnej działalności rolniczej nie ma obowiązku wystawiania paragonów. W tym przypadku muszą być jednak spełnione konkretne warunki. Przede wszystkim sprzedaż musi być kierowana bezpośrednio do konsumenta, bez udziału pośredników w postaci np. hurtowni. Ponadto sprzedawane produkty muszą być wyprodukowane samodzielnie w gospodarstwie rolnym sprzedającego, jego ogródku czy na działce – wyjaśnia Antonina Grzelak. – Kupując zatem truskawki, szparagi, miód czy grzyby hodowlane bezpośrednio u rolnika możemy za to nie otrzymać paragonu, co jest zgodne z polskim prawem – dodaje.

A co w przypadku grzybów leśnych, jagód czy dziko rosnącej mięty? Wpływy ze sprzedaży jadalnych roślin rosnących w lasach czy na łąkach również są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem, także w tym przypadku możemy nie otrzymać paragonu po dokonaniu zakupu. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z prawem, w danej sytuacji musi być spełnione następujące kryterium: sprzedawane produkty muszą być zbierane samodzielnie przez sprzedającego lub z udziałem członków jego rodziny.

Czy zdjęcie paragonu to też dowód zakupu?

W Polsce nadal krąży przeświadczenie, że w przypadku zwrotu czy reklamacji niezbędne jest okazanie oryginalnego paragonu. Jak się okazuje, według polskiego prawa nie ma takiego obowiązku. Wystarczającym dowodem zakupu jest zdjęcie, skan paragonu lub faktury, potwierdzenie dokonania przelewu, wydruk z karty płatniczej czy nawet… zeznanie świadka!

– Dobrą praktyką jest tworzenie elektronicznych kopii paragonów i trzymanie ich w jednym miejscu. Istnieją na rynku gotowe rozwiązania, które w sposób automatyczny przypinają paragony do konkretnych kategorii czy informują o zbliżającym się terminie zwrotu towaru. Warto korzystać z takich narzędzi, by oszczędzać pieniądze, nie generować nieprzyjemnych sytuacji przy reklamacji czy po prostu ułatwiać sobie życie – doradza Antonina Grzelak.