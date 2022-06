Truskawki, maliny i borówki od polskich rolników w Biedronce. Jaka cena?

Dodatkowo z początkiem lata już w ponad 1000 placówkach klienci mogą znaleźć truskawki dostarczane bezpośrednio do sklepu od lokalnych rolników – to projekt specjalny Biedronki, który sieć rozwija na dużą skalę.

Truskawki w Biedronce za 19,99 zł/łubiankę

Biedronka ogłosiła projekt dostaw bezpośrednich truskawek do sklepów od lokalnych rolników jeszcze na początku 2021 roku, a w tym roku liczba placówek Biedronki, biorących udział w projekcie specjalnym wzrosła trzykrotnie, przekraczając 1000. W sklepach można znaleźć specjalne oznaczenia nad stoiskiem owocowym. To rozwiązanie pozwala każdemu klientowi zapoznać się z informacją skąd dokładnie pochodzi każda oferowana łubianka, ponieważ są one dokładnie opisane. Truskawki dostępne są w cenie 19,99 zł za łubiankę 2kg.



- Projekt dostaw lokalnych truskawek rozpoczęliśmy w 2021 roku, gdy udało nam się wspólnie z rolnikami zaopatrywać w sezonie nawet do 300 placówek dziennie. W tym roku, dzięki temu, że kolejni mali producenci truskawek chętnie się do nas zgłaszają realizujemy bezpośrednie dostawy już do ponad 1000 placówek naszej sieci i cały czas jesteśmy otwarci na kolejnych chętnych do wspólnego działania – mówi Maciej Wójtowicz, kupiec odpowiedzialny za ofertę owoców i warzyw regionalnych w sieci Biedronka.

Maliny w sklepach Biedronka sprzedawane w cenie 6,99 zł za opakowanie

Od początku tygodnia Biedronka zaprasza na świeże maliny w cenie 6,99 zł za opak. 125g – te pochodzą w 100% z Polski. W takiej samej gramaturze odnaleźć można również polskie borówki w cenie 8,99 za opakowanie. Te owoce również pochodzą od lokalnych rolników, ale do sklepów trafiają przez centra dystrybucyjne Biedronki. Dzięki temu lokalne produkty docierają to każdego sklepu sieci.



- Moją współpracę z Biedronką zacząłem już kilka lat temu – najpierw od dostaw owoców miękkich. Po kilku latach uzgodniliśmy, że wystartujemy z innymi produktami dla Biedronki, takimi jak np. arbuzy. Taka decyzja możliwa jest tylko, gdy po dwóch stronach współpracy panuje zaufanie - mówi Robert Długołęcki, rolnik dostarczający owoce do Biedronki



Każdy zainteresowany współpracą rolnik, może zgłosić się do Biedronki za pomocą specjalnego formularza: https://www.biedronka.pl/front/form/farmers