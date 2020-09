Trwa protest sadowników pod siedzibą Biedronki

Pod siedzibą Jeronimo Martins, właściciela sklepów Biedronka, odbyła się pikieta sadowników zorganizowana przez Związek Sadowników RP. Protestujący nie zgadzają się z dalszymi obniżkami cen zakupu jabłek deserowych przez sieci handlowe.

- Sadownictwo to bardzo trudny zawód. Wie to każdy, kto ma z tą branżą cokolwiek wspólnego lub choćby rodzinę na wsi. Jednak mimo ciężkiej pracy i serca, jakie wkładamy w produkcję, dzisiaj musimy jasno wszystkim powiedzieć: POLSKI SADOWNIK NIE MA REALNEGO WPŁYWU NA CENĘ JABŁKA W SKLEPIE. Nie miał również wpływu wiosną 2020 r. Wbrew powszechnej opinii wśród konsumentów, to nie sadownik zarabia najwięcej na polskich jabłkach! Cenę dyktują sklepy, a właściwie największe w Polsce sieci handlowe, do których mniejsze podmioty muszą się dostosować, aby uczestniczyć w konkurencji na tym rynku - alarmują przedstawiciele Związku Sadowników RP.

