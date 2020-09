Trwa XII Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy na debaty o rynku rolno-spożywczym i handlu

Fot. PTWP

2 września otwarto największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej, które trwa do 4 września. Już po raz XII-ty zapraszamy do wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. Nie zabraknie także tematów związanych z branżą rolno-spożywczą i handlem. Zapraszamy do udziału w #EEC oraz do śledzenia transmisji sesji!

Grono panelistów i gości tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (2-4 września) tworzą unijni komisarze, politycy i eksperci, ale przede wszystkim szeroka reprezentacja firm z Polski i Europy. To dla Państwa – dla inwestorów, przedsiębiorców, dla ludzi gospodarki – Grupa PTWP organizuje tę wyjątkową i niezwykle potrzebną wszystkim edycję Kongresu.

Drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego czyli dzisiaj, 3 września, rozpocznie się także European Tech and Start-up Days, ważne spotkanie polskiej sceny start-upowej, którego częścią będzie finał kolejnej edycji konkursu Start-up Challenge 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą oraz do śledzenia transmisji sesji!

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, spotkają się także przedstawiciele branży rolno-spożywczej i handlu - biznes, politycy i naukowcy. Oto najciekawsze debaty z tych segmentów:

3 września 2020 r. | 11.30-13.00

Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce

(sesja wspólna dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days)

- Midas współczesnego handlu – e-commerce wygranym koronakryzysu

- Marketplace – naturalne miejsce do rozwoju globalnej sprzedaży

- Każdy chce ogrzać się w blasku e-commerce, ale jak się wyróżnić?

- Szeroki strumień pieniędzy na rozwój firm online. Jak go wykorzystać?

3 września 2020 r. | 13.30-15.00

E-commerce i technologie

(sesja wspólna dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days)

- Digital jako strategiczny kierunek rozwoju. Handel w fazie głębokiej cyfryzacji

- Nowe narzędzia – technologie, logistyka, infrastruktura

- Precyzyjnie przetwarzane dane przewagą e-handlu

- Płatności w walce o idealne doświadczenie zakupowe

4 września 2020 r. | 9.30-11.00

Konsument jutra

- Pokoleniowa zmiana preferencji konsumenckich i życiowych priorytetów

- Nowe modele zakupowe i usługowe w dobie pandemii. Doświadczenie koronakryzysu

- Ekologia, technologia, wygoda, bezpieczeństwo wyznaczają ścieżkę zakupową konsumenta

- Customer experience – nowy król handlu

- „Bunt konsumencki” – czy zyska na znaczeniu jako realna siła wpływu na korporacje handlowe?

- Ścieżki dotarcia i idole masowej wyobraźni – celebryci, sportowcy, ekolodzy

- Od emocji do wartości, czyli jak kupić uwagę odbiorcy?

- Aplikacja – cała prawda o kliencie?

4 września 2020 r. | 11.30-13.00

Branża spożywcza – przyszłość sektora

- 30 lat budowy pozycji branży spożywczej za nami, co przed nami?

- Jak podtrzymać wzrost? Szanse i zagrożenia dla sektora spożywczego związane z pandemią.

- Polski eksport żywności – zawirowania i niepewność

- Bezpieczeństwo finansowe sektora w kontekście rozliczeń z kontrahentami

- Bioasekuracja, troska o pracowników, odpowiedzialność

- Trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej: zmiany strukturalne, marka polskiej żywności, nowy konsument, nowe technologie

- Sektor HoReCa – odbudowa odnowa po przymusowym zamrożeniu – jak reaktywuje się rynek?

4 września 2020 r. | 13.30-15.00

Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu

- Produkcja żywności a klimat Ziemi – mechanizmy wzajemnego oddziaływania

- Rolnictwo jako gałąź gospodarki szczególnie podatna na zmiany klimatu

- Intensywne rolnictwo i hodowla a zasoby naturalne.

- Zielny Ład – szanse i wyzwania

- Wykarmić ludzkość i nie niszczyć planety – kierunki zmian i technologie dostosowujące produkcję żywności do wyzwań klimatycznych i demograficznych

- Ograniczenie emisyjności produkcji rolnej a jej opłacalność

4 września 2020 r. | 11.30-13.00

Na karuzeli trendów

Najbardziej obiecujące kierunki rozwoju nowej gospodarki. Technologie i procesy, które zyskują w (post)pandemicznej rzeczywistości. Gdzie widzą szanse inwestorzy? Jak i gdzie start-upy poszukują nowych możliwości?

- StartGreen/Environment. Technologie dla klimatu. Smart energy. Recykling i upcykling. Aplikacje dla ekoświadomych. Monitoring i technologie cyfrowe w gospodarowaniu odpadami

- Fintech/Business Processes. Przyspieszona cyfryzacja sektora finansowego – nowi gracze, więcej możliwości. Zarządzanie, analityka i cyberbezpieczeństwo

- New Industry/Tradition&Modernity. Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja. Nowe materiały. Przemiany w tradycyjnych gałęziach przemysłu, w energetyce i transporcie

- E-commerce/Client&Lifestyle. Handel w cyfrowych realiach. Customer experience

- Global edutech. Wartość rynku, przyczyny rozkwitu. Przemiany w oczekiwaniach klientów. Systemy nauczania, narzędzia i kompetencje w nowej normalności

- Foodtech. Rynek i jego nisze. Od żywności funkcjonalnej i precyzyjnej do laboratoryjnej. Konsument i jego dieta w aplikacji

- Health&Biotechnology. Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

Wiedzą i doświadczeniem podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podzielą się m.in.:

• Lorenza Romanese, dyrektor zarządzająca, Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych

• Szymon Giżyński Sekretarz Stanu, MRiRW

• Zenon Daniłowski, prezes zarządu, Makarony Polskie

• Julian Pawlak, prezes, Krajowa Unia Producentów Soków, członek rady nadzorczej, Grupa Maspex

• Marek Moczulski, prezes, Unitop

• Paulina Kopeć, sekretarz generalny, Stowarzyszenie Unia Owocowa

• Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Zakładów Mięsnych Olewnik

• Michał Siwek, dyrektor, Departament Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas

• Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor operacyjny, Stokrotka

• Vasillen Tzanov, General Manager Poland & Ukraine Upfield

• Zbigniew Karaczun, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

• Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA

• Anna Grabowska, wiceprezes zarządu ds. komercyjnych, Żabka Polska

• Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, analityk trendów, autorka bloga, hatalska.com

• Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu, Stokrotka

• Łukasz Wojciechowski, Partner, Dzieł Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY

• Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca, Nielsen

• Bartosz Balcarek, członek zarządu, współzałożyciel, Spox Sox

• Justyna Bielawska, założycielka, Ragaba

• Jakub Chmielniak, pomysłodawca, założyciel, Lethe (marka Mr. Gugu & Miss Go)

• Łukasz Dwulit, Head of Global Expansion, Central Europe and Israel, Alibaba Group

• Jędrzej Karasek, współwłaściciel, dyrektor ds. e-commerce, Primavera Parfum

• Sasha Stockem, CEO, Nethansa SA

• Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu, LPP

• Karina Sobiś, założycielka, prezes zarządu, E-Garderobe Sp. z o.o.

• Ola Lazar, współzałożyciel, FoodForward

• Michał Miszułowicz, menedżer ds. współpracy z fintech, Bank BNP Paribas

• Artiom Komardin, CSO, Sense Monitoring

• Bartek Sibiga, CEO, Founder, DDOB

• Konrad Śniatała, prezes zarządu, LawBiz Technology Sp. z o.o.

• Michał Janasik, wiceprezes ds. finansów i komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Adam Malarski, starszy menedżer, Consulting Zarządzanie Efektywnością – Strategia, EY Polska

• Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna, Everli Poland

• Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu, RTV EURO AGD

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (2-4 września) to trzydniowy cykl dyskusji wokół tematów najważniejszych dla przyszłości Europy i rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym są 5. European Tech and Start-up Days.

XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days organizowane w szczególnych okolicznościach, odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.