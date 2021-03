Trzeci sklep Muszkieterów w ramach konceptu Power ruszył w Śremie

Intermarché w Śremie to już trzeci sklep Muszkieterów, który działa w ramach nowoczesnego konceptu Power. Dzięki wdrożonym modyfikacjom klienci zyskali dostęp do poszerzonego asortymentu produktów, zmienił się także układ supermarketu oraz oprawa wizualna. Klienci mogą robić zakupy w sklepie w nowej odsłonie od 11 marca br. Obecnie Intermarché Power działa w Pabianicach i Szczecinku, a celem sieci jest, by koncept został wdrożony we wszystkich sklepach Intermarché.

Mieszkańcy Śremu i okolic od blisko 20 lat mogą robić zakupy w sklepie Intermarché przy ul. Szkolnej 15. W nowej odsłonie przestrzeń Intermarché zyskała intuicyjny charakter. Po remodelingu w sklepie powstała strefa z produktami w promocyjnych cenach, a dalej znalazły się miejsca na kulinarne inspiracje dla klientów oraz artykuły sezonowe. Wśród nowości są także samoobsługowa krajalnica do pieczywa i możliwość zakupu wędlin, mięs czy serów na dwa sposoby: w sprzedaży tradycyjnej oraz w formie gotowych, świeżo zapakowanych w próżniowe woreczki porcji. W nowej ofercie sklepu jest poszerzona gama produktów świeżych, wegetariańskich, bio, fit i dań gotowych, a także pojawiły się nowe artykuły w dziale z kuchniami świata, nabiałem (np. produkty bez laktozy) oraz z napojami. Rozbudowana została również oferta alkoholi, ze szczególnym uwzględnieniem win. Ponadto w sklepie są dostępne produkty dostarczane przez okolicznych dostawców. W ofercie są jaja, artykuły mleczarskie oraz warzywa i owoce pochodzące od lokalnych producentów.

Wyróżnikiem oferty sklepu Intermarché w Śremie jest własna produkcja wędlin oraz wyrobów garmażeryjnych, a także rozbiór mięsa ze świeżych, dostarczanych codziennie półtusz. W asortymencie jest także szeroka oferta produktów rybnych, wędzona żywność jest przygotowywana bezpośrednio w sklepie.

Grupa Muszkieterów wprowadziła również wizualne zmiany do sklepu w Śremie. W supermarkecie została odświeżona szata graficzna wnętrza, komunikacji wizualnej oraz elewacji budynku.