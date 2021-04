Trzecie centrum dystrybucyjne Polomarketu zaopatrzy 150 sklepów

Nowe centrum Polomarketu powstało w Swarożynie k. Tczewa, fot. materiały prasowe

8 kwietnia br. rozpoczęło się towarowanie trzeciego, najnowszego centrum logistycznego sieci POLOmarket. Jest to jedna z największych inwestycji Grupy w ostatnich latach. Obiekt w Swarożynie k. Tczewa wspierać będzie swym działaniem dotychczasowe centra zlokalizowane w Giebni k. Pakości i Kłobucku.

Centrum będzie obsługiwać ok. 150 sklepów. Inwestycja przyczyni się do zoptymalizowania siatki logistycznej i wzmocnieni ekspansję sieci w północnej Polsce. Obiekt o powierzchni 30 tys. m2 i kubaturze 369 tys. m3 powstał przy węźle Swarożyn Autostrady A1, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22. Lokalizacja jest więc optymalna dla potrzeb obsługi sklepów, jak i dla dostawców.

Ważnym elementem inwestycji była dbałość o ekologię, z naciskiem na systemy optymalizujące zużycie energii. Dzięki temu obiekt spełnia parametry energetyczne wyższe niż określone w obecnie obowiązujących normach. Ściany oraz dach posiadają izolacje termiczne, dobrane indywidualnie do poszczególnych stref temperaturowych magazynu. Obiekt wyposażony jest w nowoczesny system chłodnictwa zasilany CO2 z odzyskiem ciepła, wykorzystywanego następnie do odtajania chłodnic, a także dostarczania CO i CWU do części administracyjnej budynku. Oświetlenie całego obiektu oparto o system nowej generacji DALI. W akumulatorowni zainstalowano wydajny system ładowania baterii trakcyjnych do wózków jezdniowych. System wykorzystuje kolejkowanie uwzględniające stopień naładowania poszczególnych baterii, co wpływa na ograniczenie ilości urządzeń zapasowych oraz zużycie energii.

Przeczytaj także: Polomarket wprowadza odroczone płatności za zakupy od Twisto

Cały obiekt zarządzany jest przy pomocy indywidualnie zaprojektowanego dla sieci POLOmarket systemu automatyki BMS (Building Management System). Dla potrzeb obsługi floty wybudowano także własną stację paliw.

Wnętrze centrum, to nowoczesne systemy regałowe wysokiego składowania, rozmieszczone optymalnie względem zachodzących procesów, zapewniające nie tylko ergonomię, ale także bezpieczeństwo i higienę pracy. Ten ostatni obszar to także system bezpieczeństwa pożarowego, wykonany zgodnie z normą NFPA. W centrum logistycznym w Swarożynie pracę znajdzie około 250 osób.