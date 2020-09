Trzej królowie handlu od lat ci sami: Biedronka, Lidl i Eurocash

fot. materiały prasowe

Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów największą działającą w Polsce firmą z branży handlowej jest Jeronimo Martins. Przychody właściciela Biedronki wyniosły w ubiegłym roku 55,7 mld złotych. Na drugim miejscu znalazła się podatkowa spółka Lidla - FRF-Beteiligungs-GmbH - z przychodami ok. 18,5 mld zł. Podium zamyka Eurocash z przychodem na poziomie 16,2 mld zł.

Na czwartym miejscu największych firm z sektora handlu znalazł się Auchan. Przychody firmy za ubiegły rok wyniosły ok. 11,5 mld zł. Kolejne spółki to: Tesco (ok. 10,6 mld złotych), Kaufland (9,7 mld złotych), Carrefour (9,6 mld złotych), Rossmann (8,8 mld złotych), Żabka (8,6 mld złotych), Dino ( ok. 7,9 mld złotych) i Euro Net czyli właściciel sieci RTV Euro AGD (7,5 mld złotych).

Firma Jeronimo Martins Polska w klasyfikacji ogólnej zajęła 6. miejsce. Przed nią znaleźli się: Bank Polska Kasa Opieki, PKN Orlen, Bank Handlowy w Warszawie, Generali Fundusze, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny.

Resort finansów został zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi.