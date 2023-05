Trzy lata temu wycofano ze sprzedaży papierosy mentolowe. Jak dziś wygląda rynek?

20 maja 2020 roku wszedł w życie zakaz sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej papierosów smakowych, w tym papierosów mentolowych i z mentolową kapsułką, a także tytoniu smakowego do samodzielnego skręcania papierosów. Wprowadzenie tego zakazu było wynikiem przyjętej w 2014 roku dyrektywy UE.

3 lata od wejścia w życie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych

- Zgodnie z danymi prezentowanymi przez publiczne instytucje w okresie wejścia przedmiotowego zakazu w życie w Polsce było ok. 9 milionów palaczy, a ponad 40 procent z nich korzystało z papierosów mentolowych lub smakowych. Jak informował wówczas Główny Inspektorat Sanitarny, wycofanie ze sprzedaży tego rodzaju papierosów spowodowane było m.in. tym, że tego rodzaju papierosy traktowane były przez palaczy jako dużo bardziej atrakcyjna alternatywa od zwykłych papierosów z uwagi na przyjemniejszy smak. Smakowe papierosy były też często inicjatorem nałogu palenia papierosów wśród ludzi młodych. Wprowadzenie zakazu sprzedaży tego rodzaju papierosów miało więc w sposób oczywisty przyczynić się do zmniejszenia liczby palaczy oraz zniechęcić młode, niepalące osoby do sięgania po papierosy. Od wejścia w życie tego zakazu minęły prawie 3 lata, co stanowi wystarczający okres do dokonania pogłębionej analizy skutków wejścia tego zakazu w życie w odniesieniu do zdrowia Polaków i ich preferencji w zakresie korzystania z wyrobów tytoniowych - piszą w swojej interpelacji poselskiej Krzysztof Tuduj i Krystian Kamiński.

Posłowie dopytują o analizy wpływu wejścia w życie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych.

W imieniu Ministerstwa Zdrowia odpowiada Maciej Miłkowski.

Polacy palą mniej papierosów ale więcej e papierosów

Pisze m.in. że zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Eurobarometr z 2020 r. pn.: Postawy Europejczyków wobec tytoniu i papierosów elektronicznych obecnie w Polsce codziennymi użytkownikami wyrobów tytoniowy jest 26% dorosłych Polaków, co klasyfikuje Polskę na 12. miejscu w Unii Europejskiej. (...) Dokument potwierdza skuteczność działań antynikotynowych podejmowanych w Polsce, w tym skuteczność zakazu stosowania aromatów charakterystycznych w papierosach i tytoniu do samodzielnego skręcania, gdyż w porównaniu do 2006 r. liczba osób palących w naszym kraju zmniejszyła się o 9%. (...).

Ministerstwo wskazuje jednak na nowe zagrożenie. " (...) przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 360 z 17.12.2014, str. 22, z późn. zm.) spowodowały pojawienie się nowych wyzwań dla zdrowia publicznego związanych z uzależnieniem od nikotyny, jakimi są podgrzewane wyroby tytoniowe oraz elektroniczne papierosy.(...).

Zgodnie z danymi z raportu pn. Konsumpcja nikotyny, zrealizowanego dla Biura do spraw Substancji Chemicznych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, używający elektronicznych papierosów stanowią 0,9% dorosłych Polaków (1,5% mężczyzn oraz 0,4% kobiet), natomiast odsetek użytkowników podgrzewanych wyrobów tytoniowych kształtuje się na poziomie 1,6%. Należy jednak podkreślić, że tego rodzaju produkty są najpopularniejsze wśród tzw. młodych dorosłych(18-24 lata).

Będą nowe przepisy dotyczące podgrzewanych wyrobów tytoniowych

Szykują się nam zatem nowe przepisy. Jakie? W odpowiedzi na interpelację poselską czytamy, że: " Zgodnie z przepisami art. 7 ust 12. ww. dyrektywy 2014/40/UE w wyroby tytoniowe inne niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów są zwolnione z zakazów stosowania aromatów charakterystycznych. Komisja Europejska przyjmuje akty delegowane w celu zniesienia tego zwolnienia w odniesieniu do konkretnej kategorii wyrobu, jeżeli nastąpi tzw. „istotna zmiana okoliczności” Ministerstwo Zdrowia podziela stanowisko Komisji Europejskiej wskazujące na pojawienie się „istotnej zmiany okoliczności”, wymuszającej przyjęcie odpowiedniego aktu delegowanego, na poziomie całej Unii Europejskiej, mającego na celu zniesienie zwolnienia z zakazu stosowania aromatów charakterystycznych w podgrzewanych wyrobach tytoniowych. Przepisy dyrektywy delegowanej, wprowadzające przedmiotowy zakaz, wejdą w życie na terenie całej Unii Europejskiej w dniu 23 października 2023 r.

- Obecna sytuacja rynkowa, dopuszczająca sprzedaż podgrzewanych wyrobów tytoniowych posiadających aromat charakterystyczny, jest niewątpliwie szkodliwa dla szerokopojętego zdrowia publicznego - podsumowuje MZ.