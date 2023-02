Trzy parki handlowe w Polsce zmieniły właściciela. Wchodzi nowy gracz

Greenman Group rozszerza działalność na Polskę przejmując aktywa zarządzane dotychczas przez Newbridge Poland.

Najnowsza transakcja jest kamieniem milowym w rozwoju Grupy, która stawia sobie za cel dalszą ekspansję w Europie w segmencie nieruchomości handlowych.





W efekcie przejęcia, Newbridge Poland zmieni nazwę na Greenman Poland. 15 osobowy zespół z siedzibą w Warszawie, kierowany będzie przez Barbarę Wojdełko, dotychczasowego partnera zarządzającego Newbridge. Zespół Greenman Poland ma doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w Polsce i na rynku CEE, zwłaszcza w obszarze akwizycji, zarządzania i rozwoju nieruchomości handlowych.

Newbridge zmienia się w Greenman

Greenman Poland zarządza aktywami o wartości 150 mln euro, na które składają się parki handlowe i centra handlowe o łącznej powierzchni 87 000 m kw. Najemcami tych obiektów są wiodące europejskie sieci handlowe, takie jak: Carrefour, Rossmann, JYSK, Pepco czy Spar.

Nowy właściciel parków handlowych

Greenman Poland będzie zarządzał aktywami funduszu Greenman Investment - Greenman European Supermarkets (GES), który nabywa nieruchomości bazujące na ofercie spożywczej w całej Europie. Trzy parki handlowe zarządzane przez Greenman Poland, a zlokalizowane w Namysłowie, Grodzisku Mazowieckim i Włocławku, zostały już nabyte przez fundusz GES.

ransakcja wiąże się także z kilkoma innymi zmianami. Przede wszystkim Greenman Poland dostosuje swoje inicjatywy społeczne i dotyczące zrównoważonego rozwoju do kompleksowego planu ESG i planu zerowej emisji CO2 Grupy Greenman.

Współpracować przy tym będzie ze specjalistycznymi spółkami w ramach Grupy, w tym: Greenman Energy, w celu zainstalowania paneli fotowoltaicznych i punktów ładowania pojazdów elektrycznych w odpowiednich nieruchomościach oraz Potager Farm, co z kolei będzie ukierunkowane na stworzenie farm wertykalnych.

– To przejęcie potwierdza nasze zaangażowanie w coraz większą ekspansję w Europie. Oprócz pozyskania aktywów, udało nam się również nawiązać współpracę z zespołem bardzo doświadczonych ekspertów w segmencie convenience, co zapewnia naszym inwestorom dostęp do jeszcze bardziej zdywersyfikowanych geograficznie rynków – mówi Johnnie Wilkinson, CEO Greenman Group,

– Transakcja jest zwieńczeniem rozwoju Newbridge w ostatnim czasie. Dzięki połączeniu doświadczenia Greenman Group i naszej wiedzy o lokalnym rynku, będziemy w stanie realizować wspólną strategię rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na powiększenie aktywów w Polsce i na rynku CEE poprzez kolejne akwizycje dla Greenman European Supermarket (GES)– komentuje Barbara Wojdełko, CEO Greenman Poland.