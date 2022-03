TUF RE wybuduje park handlowy w Ciechanowie. Najemcą czołowy operator spożywczy

Pięć budynków, z których będzie składał się park handlowy zostanie wybudowanych na działce o powierzchni około 6 ha i dostarczy na rynek ciechanowski ponad 20 tys. GLA powierzchni handlowej. W Pasażu Ciechanowskim znajdzie się ponad 20 lokali pod sklepy. Operatorem spożywczym będzie jedna z wiodących firm działających na rynku w Polsce. Obiekt ruszy w 2024 roku.

- Znajdzie się tu szeroka oferta marek oferujących m.in. odzież, obuwie, artykuły sportowe, produkty związane z kulturą i rozrywką, a także sklepów dyskontowych, elektromarketu, drogerii, sieci spożywczych oraz marketu budowlanego – mówi Fabian Eryk Barbarowicz, wspólnik zarządzający w TUF RE.



- Pasaż Ciechanowski będzie jak do tej pory największym projektem, realizowanym przez spółkę TUF RE. Swój sklep, w nowym parku handlowym, otworzy czołowy operator spożywczy w Polsce. Będzie to lokal o powierzchni ok. 1.300 mkw. Cały czas prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkunastoma najemcami z różnych segmentów – dodał Fabian Eryk Barbarowicz.

Dla zmotoryzowanych klientów obiekt udostępni parking na około 680 aut.

Spółka TUF RE jest inwestorem sześciu parków handlowych: Pasażu Chełmińskiego, Pasażu Warmińskiego, Pasażu Golubsko-Dobrzyńskiego, Pasażu Grodziskiego i obecnie realizowanych Pasażu Kępińskiego oraz Pasażu Ciechanowskiego. TUF RE nieustannie poszukuje poszukuje gruntów do zakupu w miejscowościach o populacji od 10 do 50 tys. o powierzchni od ok. 1 do 3 ha zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rozpoznawalnego operatora spożywczego lub od ok. 2 do 5 ha. W wybranych miastach poniżej 10 tys. mieszkańców przygląda się także terenom pod obiekty typu convenience, a na terenie Warszawy poszukujemy małych działek, już od 6,000 mkw., chętnie w sąsiedztwie nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej.