Tuż przed Majówką Biedronka otwiera nowe sklepy

Dziewiąta placówka sieci Biedronka w Ostrołęce wystartowała tuż przed majówką 29.04. Sala sprzedaży to ponad 850 mkw. Nowy sklep sieci rusza też w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Kościuszki 18. Sala sprzedaży to ponad 755 mkw.

Nowy sklep sieci Biedronka w Ostrołęce zaprojektowany jest zgodnie z najnowszym standardem 3.0. Oznacza to ekologiczne rozwiązania wewnątrz sklepu, wyeksponowane strefy promocji, kwiatów oraz przejrzyste ustawienie wysp na owoce i warzywa. I w środku, i na zewnątrz zastosowano oświetlenie LED. Sklep wyposażono w ekologiczne urządzenia chłodnicze, działające w oparciu o gaz CO2. Nowa placówka posiada inteligentny system komunikacji dźwiękowej, informujący o aktualnych promocjach, wolnych kasach czy wypieku świeżego pieczywa. Dla wygody klientów w nowej Biedronce pracują się 4 kasy samoobsługowe oraz 4 tradycyjne.



- Nowy sklep sieci Biedronka to już dziewiąta placówka w Ostrołęce. Oprócz najwyższej jakości asortymentu, o który dbają pracownicy sieci – Świeżoznawcy oraz atrakcyjnych cen wyróżnia ją wiele ekologicznych rozwiązań. Biedronka stale inwestuje w nowe placówki oraz modernizuje już działające, ponieważ szczególnie zależy nam na tym, by były one przyjazne dla środowiska - mówi Maciej Solecki, menedżer ds. marketingu operacyjnego w sieci Biedronka.

Nowy sklep sieci Biedronka w Starogardzie Gdańskim to już siódma placówka sieci w mieście. W nowej Biedronce znajduje się aż 5 kas tradycyjnych, a o komfort zakupów zadba 16 pracowników.