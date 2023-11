Tysiąc sklepów Dino w 3 lata. Obecnym priorytetem restrykcyjna selekcja nowych lokalizacji

W III kw. 2023 r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Narastająco od początku 2023 r. otwarte zostały łącznie 184 sklepy. Na dzień 30 września 2023 r. sieć Dino liczyła 2 340 marketów. Sieć zatrudnia obecnie 40,3 tys. pracowników.

Restrykcyjna selekcja lokalizacji pod nowe sklepy Dino

3 listopada sieć podała wyniki finansowe za trzeci kw. 2023 r. W dziale "Czynniki, które będą miały wpływ na działalność i wyniki Dino" czytamy " (...) priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczaniu korzystania z finansowania dłużnego; zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.; w 2024 r. spodziewane jest podobne tempo wzrostu sieci".

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 813 mln zł, uwzględniając środki trwałe w budowie (w 2022 roku był to poziom ok. 1 090 mln zł).

Struktura organizacyjna Grupy Dino