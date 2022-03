Uchodźcy w Polsce jako konsumenci i pracownicy. Co wojna zmieni w handlu?

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 1,8 miliona uchodźców z Ukrainy. Mówi się, że gdyby konflikt rozlał się na całą Ukrainę, przybędzie jeszcze 3–4 mln uchodźców. Jak Pana zdaniem tak ogromny napływ ludności wpłynie na strategie firm handlowych?

KN: Wojna na Ukrainie, sankcje wobec Rosji i trwający bojkot produktów rosyjskich oraz chwilowo zwiększona podaż pracy w związku z napływem uchodźców wpłynie na strategie firm handlowych w zakresie podaży produktów, zaopatrzenia, cen oraz w pewnym stopniu zatrudnienia. Należy mieć na uwadze wzrost cen towarów i surowców, w tym paliwa. Wojna szczególnie dotknie firmy handlowe, które eksportują lub importują na Wschód. Ponadto zakłócone zostały też lądowe szlaki handlowe Chin z Europą.

A co z pracą dla Ukraińców?

KN: Jeśli chodzi o strategię zatrudnienia, to według firm Element i Grant Thornton, w Polsce było w lutym b.r. 589 tysięcy wakatów, nie licząc kilkunastu tysięcy ofert Urzędów Pracy. W samym handlu brakowało 17 tysięcy kasjerów i sprzedawców. Także według danych GUS i Personnel Service istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników firm handlowych i przetwórstwa spożywczego. Dziesiątki tysięcy kobiet może znaleźć zatrudnienie w centrach logistycznych do obsługi e-commerce czy firmach spożywczych, które ze względu na wojnę przeżywają boom, związany głównie z produkcją konserw, odzieży i środków higieny. Można by zatem spodziewać się, że firmy handlowe uwzględnią możliwość zatrudnienia uchodźczyń z Ukrainy w swoich strategiach HR i działaniach rekrutacyjnych. W dalszej perspektywie jest otwarcie zawodów tradycyjnie zmaskulinizowanych, przede wszystkim kierowców, na zatrudnianie kobiet. Nowe przepisy ułatwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy przyspieszą te zmiany.