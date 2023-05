Ukryta promocja Biedronki? Słynna oferta na piwa 12+12 przeminęła

Sieć sklepów Biedronka zaskoczyła klientów nieoczekiwaną promocją, w której uwzględnione zostały dwa rodzaje napojów alkoholowych Desperados. W ramach tej promocji, klientom, którzy zakupili 12 butelek tego napoju, oferowano dodatkowe 12 butelek gratis. Kampania ta, znana jako promocja "12+12", odbywa się kilka razy w roku.

Nietypowe w tej sytuacji było jednak to, że zwykle szeroko informuje się o takiej promocji w mediach. Tym razem sieć Biedronka zdecydowała się utrzymać tę promocję w tajemnicy, a o niej dowiedzieli się jedynie klienci odwiedzający sklepy Biedronki lub otrzymujący informacje od swoich znajomych.

Sprzedawcy Biedronki zaskoczeni promocją 12+12

Portal boop.pl informuje, że sami sprzedawcy sieci Biedronka byli zaskoczeni promocją. Okazało się, że rabat na Desperadosy został uwzględniony dopiero przy kasie, co było nieoczekiwane zarówno dla klientów, jak i dla pracowników sklepów. Co więcej, ta promocja miała miejsce zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu majówki, która również objęta była specjalną ofertą.

Promocja na piwo 12+12 była 18 maja

Ku niemiłemu zaskoczeniu wielu, jak się okazało, promocja 12+12 na piwo Desperados była ograniczona jedynie do 18 maja. To oznacza, że wielbiciele tego piwnego trunku muszą teraz pogodzić się z utratą szansy na oszczędności, jakie mogli osiągnąć dzięki tej promocji. Jest to nie tylko rozczarowujące ze względu na brak możliwości nabycia większej ilości piwa, ale również ze względu na stracone korzyści finansowe dla kupujących.

Piwo 12+12 dla nielicznych

Zastanawiając się nad tajemniczą promocją na piwo Desperados w sieci sklepów Biedronka, można spekulować na temat przyczyn jej ograniczonego czasu trwania i braku szerokiego rozgłosu. Istnieje możliwość, że Biedronka miała nadmiar zapasów tego konkretnego napoju i postanowiła skorzystać z okazji, aby go sprzedać. Być może również chciała uniknąć zarzutów o promowanie nadmiernego spożycia alkoholu i nie być postrzegana jako sklep, który "rozpija naród". Choć nie znamy dokładnych powodów, to z pewnością ta nietypowa promocja wywołała mieszane reakcje wśród klientów.