Unilever chce produkować więcej makaronu w Poznaniu

Unilever Polska wystąpił do miejskich władz o wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego budynku linii makaronowych o nową halę produkcyjną, wraz z uruchomieniem nowej linii technologicznej produkcji makaronu oraz linii technologicznej służącej do pakowania gotowego produktu, na terenie Zakładu w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej 43 w Poznaniu.

Postępowanie jest w trakcie.

Unilever rozbuduje fabrykę w Poznaniu. Będzie zatrudniać

Na stronie biurokarier.up.poznan.pl czytamy, że fabryka Unilevera w Poznaniu produkuje ok. 800 różnych wyrobów (fixy, sosy, zupy, dania gotowe typu mealkit, makarony, ketchupy, majonezy) pod markami tj. Knorr, Hellmann’s, Unox, Amino, Bertolli, Calvé, Amora, Kuner. Produkcję realizuje na 2 wydziałach produkcyjnych i 25 liniach. 2/3 portfolio trafia na export (największy rynek to Holandia), drugim co do wielkości rynkiem jest Polska. Fabryka zatrudnia ponad 800 pracowników.