United Beverages z dystrybucją alkoholi Edrnigton

United Beverages podpisała umowę dotyczącą wyłącznego prawa do importu i dystrybucji w Polsce alkoholi premium należących do firmy Edrington, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020. Lista produktów zawiera The Macallan, The Famous Grouse, Brugal i Highland Park.

United Beverages S.A. z obrotami na poziomie 1,2 miliarda złotych rocznie zatrudnia ok. 1200 osób, w tym ok. 230 przedstawicieli handlowych w Polsce pracujących w kanale nowoczesnym, sklepach detalicznych, hurcie i gastronomii.

- Cieszymy się z możliwości kontynuowania naszej współpracy, zmierzającej do dalszego rozwoju produktów firmy Edrington w Polsce – mówi William Carey, Prezes i CEO w United Beverages.

- Polska to strategiczny rynek dla Edrington i patrzymy na jego rozwój przyszłościowo, w perspektywie kilku kolejnych lat – podkreśla Miguel Soto, Area Director – Emerging Europe, Edrington.

United Beverages jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce takich marek whisky/ey jak Bushmills, Label 5, Proper No. Twelve, koniaku Camus, rumu Kraken, tequili Jose Cuervo, wielu marek win - Lindeman’s, Yellow Tail, Beronia, szampana Piper-Heidsieck, brandy Soberano.