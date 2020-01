UOKiK karze Dino za przejęcie spółki bez zgody urzędu

Sieć supermarketów Dino Polska przejęła bez zgody część mienia spółki Domex-Kuśnierek.

Urząd nałożył na spółkę karę finansową. Sankcja wyniosła 100 tys. złotych.

21 grudnia 2018 roku właściciel Dino zgłosił do UOKiK zamiar nabycia części mienia należącego do Domex-Kuśnierek – 12 sklepów. We wniosku spółka poinformowała, że przewidziała trzy etapy tej transakcji: nabycie nieruchomości, wynajęcie jej spółce Domex-Kuśnierek oraz po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK przejęcie materialnych i niematerialnych składników tych sklepów.

Urząd uznał, że już w dniu złożenia wniosku spółka Dino Polska była właścicielem 12 sklepów prowadzonych na podstawie najmu przez Domex-Kuśnierek. Mieściły się one: Koźminku, Rudnej, Nowym Miasteczku, Grębocicach, Siedlcu, Gołaszynie, Osiecznej, Lipnie, Żerkowie i Jutrosinie oraz Prusicach i Krzywiniu. Ponadto na podstawie umowy franczyzowej Dino kształtowało ceny sprzedawanych towarów oraz warunki dostawy i sprzedaży.

Przeczytaj także: UOKiK przesuwa do II etapu przejęcie przez Kaufland lokalizacji po Tesco

Sieć Dino Polska nabyła te sklepy bez wymaganej uprzedniej zgody organu antymonopolowego. Za naruszenie prawa ochrony konkurencji urząd nałożył na spółkę karę finansową w wysokości 100 tys. zł.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Samodzielnie przeprowadzenie koncentracji bez uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest naruszeniem przepisów ustawy antymonopolowej.

Od decyzji spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.