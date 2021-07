UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia sklepu Tesco przez Carrefour

A co to za rynek? Rynek hipermarketów? Jest rynek spożywczy, AGD, tekstylny, rynek FMGC itd. Nie ma rynku hipermarketów od strony klienta. To tylko sposób organizacji sprzedaży przez Retailerów. W tym sensie Carrefour jest poddany konkurencji również Biedronki, Lidla, Aldiego, Stokrotki, Lewiatana w spożywce czy Rossmanna w produktach drogeryjnych itd itd.

CK 2021-07-22 10:50:04

UOKiK robi sobie jaja i tyle.



Obecnie na rynku hipermarketów mamy tylko Auchan, Carrefour, E.Leclerc i Kaufland.



Auchan nie jest zainteresowany rozwojem w Polsce. Po przejęciu Real nie zbudowali nowego sklepu, natomiast zlikwidowali 4. E.Leclerc to sieć franczyzowa. Ostatni duży hipermarket tej sieci pojawił się dawno temu. W międzyczasie zlikwidowano sklep w Kaliszu, Jastrzębie Zdrój. Carrefour mimo tego, że chce odejść wciąż się rozwija i jest naturalnym graczem do przejęcia dużych sklepów Tesco. Kaufland dopiero wchodzi na rynek hipermarketów. To logiczne, że sklepy Tesco czy E.Leclerc może przejąć Carrefour lub Kaufland. W czym UOKiK ma problem? Z brakiem konkurencji? W Polsce jest ona coraz mniejsza. Nie ma już Grant, Tesco, Real, Hypernova, Hit...w tym urzędzie to jakieś nie mądre ludzie są, albo liczą na coś na boku?