UOKiK przeszukał siedzibę Jeronimo Martins. Pojawiają się pogłoski o "wyroku politycznym"

UOKiK podał, że dokumenty, będące podstawą wymierzenia Jeronimo Martins Polska gigantycznej kary, pochodzą z przeszukania siedziby spółki – ujawnia portal money.pl.

Money.pl pisze, że decyzję o nałożeniu kary firmie dostarczył osobiście pracownik UOKiK, a nie kurier, co było praktyką stosowaną wcześniej.

Według portalu, pracownik urzędu tuż po doręczeniu decyzji miał skontaktować się z centralą, a informacja o karze została upubliczniona przez prezesa UOKiK, Tomasza Chróstnego, „po parunastu minutach” od doręczenia dezycji.

- To jest wyrok polityczny. Czas publikacji po negocjacjach z Unią nie jest przypadkowy. To wszystko jest tylko pod publikę, by pokazać, jak państwo wspaniale sobie radzi. Tam przegraliśmy, to niedobrym i złym zagranicznym sklepom pokażemy, kto rządzi – mówi redakcji osoba z branży.

Przypomnijmy, sieć Biedronka podała, że zamierza dochodzić swoich racji w sądzie. Właściciel sieci nie szczędzi gorzkich słów pod adresem UOKIK, który nałożył na niego ponad 723 mln zł kary. - Ubolewamy nad tym, że ta niesprawiedliwa decyzja oraz agresywność formy i treści jej ogłoszenia pojawia się w szczególnie trudnym czasie, kiedy Biedronka znajduje się na pierwszej linii wsparcia klientów we wspólnym wysiłku walki z pandemią - podaje Jeronimo Martins Polska.

