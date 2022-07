UOKiK sprawdza opłaty za transport w Żabce, Dino, Selgrosie. Posypią się kary?

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi, czy trzy sieci handlowe mogą wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych.

Zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane od kontrahentów przez Żabka Polska, Dino Polska oraz Transgourmet Polska – właściciela sieci Selgors Cash & Carry.

Wcześniej postępowania wyjaśniające zostały wszczęte w sprawie praktyk spółek Auchan Polska i Carrefour.

Pierwsze postępowania wyjaśniające oparte na ustaleniach tego badania dotyczyły spółek Carrefour i Auchan Polska. W kolejnych prezes UOKiK sprawdzi praktyki Żabka Polska, Dino Polska i Transgourmet Polska (właściciel sieci Selgros Cash & Carry). Dwaj ostatni przedsiębiorcy pobierają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłaty za transport produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji towarów jest jednak nieodłączną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny one ponosić we własnym zakresie. Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto zakres niektórych usług świadczonych przez trzy spółki na rzecz dostawców może być określany w niejasny sposób.

- Niedopuszczalna jest sytuacja, w której dostawcy muszą płacić za czynności, które stanowią integralną część działalności sieci lub nie wiedzą, jakie konkretne działania będą realizowane przez większego kontrahenta na ich rzecz. Takie praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Sprawdzamy, czy właśnie tak jest w przypadku Żabka Polska, Dino Polska i Transgourmet Polska – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Jeśli w ich trakcie potwierdzi się, że sprawdzane praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, wówczas Prezes UOKiK może postawić zarzuty przedsiębiorcom. Organizatorom sieci handlowych może wówczas grozić kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu. Za podobne praktyki prezes Urzędu nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash. Ponadto UOKiK przygotowuje raport dotyczący opłat za usługi świadczone przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych.

Żabka skomentowała oświadczenie UOKiK

Potwierdzamy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się do nas z pytaniami dotyczącymi współpracy z dostawcami produktów rolnych i spożywczych. Pytania nie dotyczą transportu produktów z magazynów do sklepów, a skupiają się na obszarze usług audytów jakościowych nabywanych od dostawców produktów oraz marketingu i jest to rutynowe badanie rynku, w celu doprecyzowania interesujących UOKIK zagadnień. Deklarujemy pełną współpracę z Urzędem oraz wyjaśnienie wskazanych zagadnień za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi.

Przywiązujemy ogromną wagę do bycia rzetelnym i wiarygodnym partnerem biznesowym, umożliwiającym rozwój gospodarczy naszym dostawcom, a nasza współpraca z nimi oparta jest na zasadach partnerskich, przy zachowaniu równości stron oraz w zgodzie z przepisami prawa i zawartymi umowami. Wdrożyliśmy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, w którym jasno określamy zasady współpracy z naszą firmą oraz wskazujemy kanały zgłaszania wszelkich naruszeń i przedstawione mechanizmy ich rozpatrywania.