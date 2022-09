UOKiK wygrywa w sądzie z siecią Biedronka. Detalista musi zapłacić 115 mln zł

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że "spółka Jeronimo Martins Polska stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów dotyczące nieprawidłowości cenowych występujących w sklepach Biedronka i utrzymał nałożoną karę 115 mln zł" - czytamy w czwartkowym komunikacie UOKiK.

fot. za UOKiK/twitter

Sąd przyznaje rację UOKiK. Kara dla sieci Biedronka podtrzymana

Jak tłumaczy urząd, sąd uznał, że "prezes UOKiK miał rację, stwierdzając, że JMP stosowało nieuczciwą praktykę rynkową. Polegała ona na uwidacznianiu niższej ceny przy produkcie na półce niż zakodowana w kasie. Spółka naruszyła też obowiązek informacyjny poprzez brak ceny przy każdym produkcie".

Skargi na sieć Biedronka. UOKiK nakłada 115 mln zł kary

Przypomnijmy, sprawa rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku. Wtedy to UOKiK podjął decyzję o nałożeniu kary na Biedronkę. Był to efekt postępowania, wszczętego po napływie szeregu skarg od klientów tej sieci.

"Setki sygnałów dotyczyły wyższych cen w kasie niż na sklepowych półkach lub braku cen przy towarze. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska. W jego trakcie Prezes Urzędu zlecił kontrole Inspekcji Handlowej, które potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w sklepach należących do JMP. Z ustaleń Urzędu wynika, że praktyka trwa co najmniej od 2016 r.

UOKiK karze Biedronkę. Podsumowujemy działania urzędu

W ostatnich lata UOKiK bardzo często brał pod lupę praktyki sieci handlowych. Na wielu detalistów posypały się dotkliwe kary. Jedną z najczęściej karanych sieci była Biedronka, która prowadzi w naszym kraju ok. 3,2 tys. sklepów, i generuje zyski na poziomie 2,8 mld zł.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch lat UOKiK nałożył na sieć Biedronka kary na kwotę blisko 900 mln zł. Sieć nie zgadza się z żadną z decyzji i składa odwołania do sądu.