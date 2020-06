Upadłość Praktikera odbiła się na wynikach Metro Properties. W 7 lokalizacjach M1 powierzchnie wynajęła sieć OBI

fot. materiały prasowe

Spółka Metro Properties uzyskała za ubiegły rok obrotowy zysk netto w wysokości 10.110.815,51 zł. Firma odnotowała ujemne przepływy pieniężne, co jest efektem

upadłości Praktiker Polska.

Spółka Metro Properties przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.10.2018 do 30.09.2019. Czytamy w nim, że w tym okresie spółka osiągała, podobnie jak w latach ubiegłych, przychody głównie ze sprzedaży usług dzierżawy i wynajmu powierzchni oraz z zakresu szeroko pojętego zarządzania obiektami handlowymi. Działalność dotyczyła 9 centrów handlowych funkcjonujących pod szyldem „M1”, 4 mniejszych obiektów handlowych oraz 1 budynku biurowego.

W roku obrotowym spółka kontynuowała proces zagospodarowania powierzchni zajmowanej uprzednio przez Praktiker Polska Spółka z o. o. w upadłości.

W 7 lokalizacjach M1 na powierzchni po Praktikerze przez cały rok finansowy działalność prowadził nowy operator prowadzący sklepy dla majsterkowiczów pod szyldem OBI, co znalazło odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych spółki w postaci wzrostu obrotów i liczby odwiedzających klientów w porównaniu do roku ubiegłego.

Ponadto w zamykanym roku obrotowym spółka zakończyła proces komercjalizacji powierzchni po Praktikerze w centrum handlowym M1 Poznań. W efekcie na powierzchni ok 9.000 mkw. pojawili się nowi najemcy: marka Komfort, TEDI, klub fitness Just Gym, park trampolin FlyPark. Otwarcie nowych salonów następowało sukcesywnie w okresie maj-wrzesień 2019. Przystosowanie tej powierzchni do ponownego wynajmu wiązało się po stronie spółki z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 8,7 mln zł.

W stosunku do lokalizacji w M1 Częstochowa spółka przygotowała alternatywne koncepcje zagospodarowania powierzchni po Praktikerze i prowadzi rozmowy z potencjalnymi najemcami.

Ogółem z tytułu szeroko pojętych usług związanych z wynajmem powierzchni i zarządzaniem

dzierżawionymi centrami handlowymi, MP osiągnęła około 327 milionów złotych przychodów,

odnotowując 5% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Udział tychże przychodów w całości

osiągniętych przez spółkę przychodów ze sprzedaży wyniósł prawie 95%.

Spółka zamknęła rok obrotowy zyskiem netto w kwocie 10.110.815,51 złotych. Zarząd

zaproponował jedynemu udziałowcowi Spółki, spółce prawa niemieckiego METRO Asset

Management Services GmbH, aby zrealizowany zysk został przeznaczony na pokrycie strat z lat

ubiegłych.