Usługa K-Scan dostępna także z poziomu smartfona klienta

Kaufland przykłada dużą wagę do tego, aby odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów i dba o zapewnienie kupującym innowacyjnych rozwiązań zwiększających komfort zakupów. Od września 2022 r. w sklepach sieci sukcesywnie wprowadzana jest usługa K-Scan. Rozwiązanie zostało entuzjastycznie przyjęte przez klientów, dlatego kilka miesięcy później, w marcu br. K-Scan wdrożono w kolejnych kilkudziesięciu placówkach. Do tej pory klienci skorzystali z mobilnych skanerów prawie pół miliona razy. Teraz Kaufland poszedł o krok dalej, umożliwiając samodzielne skanowanie produktów za pomocą smartfonów z zainstalowaną aplikacją Kaufland. Po pomyślnych testach w sklepie przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu z aplikacji wzbogaconej o funkcję K-Scan można korzystać już w 35 placówkach Kaufland.

Jak działa K-Scan?

Usługa K-Scan dostępna jest dla klientów zarejestrowanych w programie lojalnościowym Kaufland Card i posiadających smartfon z zainstalowaną aplikacją Kaufland. Aby korzystać ze skanera w telefonie, po zainstalowaniu aplikacji należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować warunki użytkowania i potwierdzić swoją aktualną lokalizację. Następnie wystarczy skanować produkty podczas zakupów za pomocą smartfonu, a na koniec wygodnie zapłacić za nie przy kasie samoobsługowej, skanując kod QR.

Dzięki K-Scan klienci mogą na bieżąco śledzić wartość swoich zakupów, a w razie potrzeby sprawdzić także cenę pojedynczego artykułu. Dodatkowo osoby korzystające z rozwiązania K-Scan nie muszą czekać w kolejce do tradycyjnych kas ani wykładać artykułów do skanowania. Po zdjęciu towarów z półki sklepowej i zeskanowaniu ich przy pomocy skanera mogą je od razu umieścić w torbie zakupowej i sfinalizować transakcję, skanując kod w kasie samoobsługowej.

K-Scan jest dostępna w poniższych lokalizacjach:

K-Scan w Kauflandzie w Chorzowie

· Chorzów – ul. 3-go Maja 185

· Chorzów – ul. Kościuszki 9

K-Scan w Kauflandzie w Katowicach

· Katowice – ul. Brynowska 6

· Katowice – ul. Chorzowska 107

K-Scan w Kauflandzie w Siemianowicach Śląskich

· Siemianowice Śląskie – ul. Jana Kapicy 10a

K-Scan w Kauflandzie w Tarnowskich Górach

· Tarnowskie Góry – ul. Zagórska 187

· Warszawa Fort Wola – ul. Połczyńska 4

K-Scan w Kauflandzie we Wrocławiu

· Wrocław – ul. Bardzka 1a

· Wrocław – ul. Długa 37/47

· Wrocław – ul. Jana Długosza 74

· Wrocław – ul. Legnicka 62a

K-Scan w Kauflandzie w Cieszynie

· Cieszyn – ul. Liburnia 28

K-Scan w Kauflandzie w Krakowie

· Kraków – os. Kombatantów 16a

· Kraków – ul. Bratysławska 4

· Kraków – ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 14

· Kraków – ul. Norymberska 1

· Kraków – ul. Wielicka 259

K-Scan w Kauflandzie w Łodzi

· Łódź – ul. Kilińskiego 296

· Łódź – ul. Puszkina 50

· Łódź – ul. Walerego Wróblewskiego 68

· Łódź – ul. Zgierska 104a

K-Scan w Kauflandzie w Oleśnicy

· Oleśnica – ul. Wspólna 1

K-Scan w Kauflandzie w Piasecznie

· Piaseczno – ul. Okulickiego 10

K-Scan w Kauflandzie w Poznaniu

· Poznań – Aleje Solidarności 42

· Poznań – ul. Opieńskiego 1

K-Scan w Kauflandzie w Skawinie

· Skawina – ul. Krakowska 12

K-Scan w Kauflandzie w Warszawie

· Warszawa Bemowo – ul. Batalionów Chłopskich 73

· Warszawa Białołęka – ul. Józefa Mehoffera 84

· Warszawa Gocław – ul. gen. Fieldorfa 41

· Warszawa Korkowa – ul. Korkowa 165a

· Warszawa Piastów – ul. Warszawska 1

· Warszawa Stalowa – ul. Stalowa 60/64

K-Scan w Kauflandzie w Ząbkach

· Ząbki – ul. Powstańców 7

K-Scan w Kauflandzie w Zielonej Górze

· Zielona Góra – ul. Energetyków 2a

· Zielona Góra – ul. Lwowska 2

Pozytywny odbiór usługi K-Scan

Z danych zebranych przez Kaufland w czasie testowania rozwiązania K-Scan w pierwszych marketach wynika, że największą popularnością usługa cieszy się wśród młodych konsumentów w wieku 18-30 lat (25%) oraz klientów w średnim wieku 41-50 lat (25%). Z danych wynika, że średnia wartość koszyka zakupowego klientów decydujących się na samodzielne skanowanie jest wyższa niż wartość koszyka osób korzystających z tradycyjnych kas.

Do końca 2023 r. Kaufland planuje wdrożyć usługę w ponad 60 sklepach.